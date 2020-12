editoria/ Giuseppe Bastianini il diplomatico che voleva fermare Benito Mussolini

Sulmona, 21 dicembre- Ci sono avvenimenti che hanno segnato la storia contemporanea dell’Italia e del popolo italiano che, ancora oggi, sono oggetto di dibattiti, analisi, confronti, studi storici. Il fascismo è un fenomeno politico che si trasformerà in dittatura e che porterà l’Italia alla partecipazione alla seconda guerra mondiale al fianco della Germania di Adolf Hitler. La nascita del fascismo, la partecipazione al secondo conflitto mondiale, la caduta di Benito Mussolini avutasi nella notte fra il ventiquattro e venticinque luglio del millenovecentoquarantatre, gli eventi ad essi collegati, ad oltre settant’anni dalla fine della guerra, sono sempre oggetto di dibattiti, analisi, confronti. Non tutti i fascisti saranno favorevoli all’ingresso dell’Italia in guerra al fianco della Germania e, fra essi, Giuseppe Bastianini diplomatico elegante, colto, raffinato, lungimirante, fascista convinto e di fede, colui che, con ogni mezzo a sua disposizione, tenta di convincere Benito Mussolini a prendere le distanze dalla Germania nazista, ma non riuscirà nel suo intento.

La diplomazia italiana rimasta fedele all’Italia, alla sua popolazione, al tricolore, tenta con ogni mezzo a disposizione di non far trovare l’Italia alleata al fianco della Germania ed al suo stesso infausto destino ma, purtroppo, non sarà così. Il fascismo con tale tragica alleanza rovescia praticamente se stesso. Dalle memorie del diplomatico Giuseppe Bastianini si evince la sua ferma intenzione, il suo tentativo di fermare Mussolini il quale, purtroppo, si rivelerà essere inutile, tentando di convincerlo a prendere le distanze dalla Germania, a non entrare in guerra al fianco dei tedeschi, ma non riuscirà nell’intento. Nello storico scontro verbale con Mussolini Giuseppe Bastianini pronuncerà una frase divenuta immortale: “Duce, questa guerra non potete farla, non siete in condizione di farla. Non potete né moralmente né materialmente”. Molti fascisti si arricchiranno durante il regime approfittando della loro posizione ed influenza nel partito.

Giuseppe Bastianini nasce a Perugia nel marzo del milleottocentoottantanove da Alfredo Bastianini e Maria Luisa Stoppa e, nella prima guerra mondiale, vi partecipa con il grado di sottotenente negli Arditi. Giuseppe Bastianini prende parte all’operazione militare italiana in Grecia, meglio nota come la campagna di Grecia e, a seguito di tal partecipazione, viene conferita lui la medaglia al valore. È stato anche in Dalmazia nel governatorato. Inizia la carriera diplomatica nel millenovecentoventisette in Marocco a Tangeri, in seguito viene trasferito a Lisbona, ed ancora ad Atene. Viene promosso ambasciatore nell’anno millenovecentotrentadue a Varsavia, ed in seguito è sottosegretario al Ministero degli Esteri con Galeazzo Ciano ministro degli esteri. Dopo una breve presenza a Londra, in qualità di ambasciatore, Giuseppe Bastianini nel millenovecentoquarantatre viene nominato sottosegretario con Benito Mussolini ministro degli esteri. Avente tale funzione, è presente nella storica riunione del Gran Consiglio del Fascismo del luglio millenovecentoquarantatre, quando sarà presentato l’ordine del giorno che porterà alla destituzione di Benito Mussolini; Giuseppe Bastianini vota contro Benito Mussolini. In seguito riesce a mettersi in salvo sfuggendo all’esecuzione di morte decretata al processo di Verona nel quale, fra i condannati ed fucilati, vi è Galeazzo Ciano. Prima di recarsi a palazzo Venezia, per prendere parte alla riunione del Gran Consiglio del Fascismo, Giuseppe Bastianini procede a dar comunicazione a Grandi che avrebbe aderito al suo ordine del giorno contro Benito Mussolini. Motiva tale scelta coraggiosa asserendo e precisando che, egli non è un traditore, ma precisa che è il fascismo è cambiato, non essendo più il fascismo delle origini. Per i fascisti che aderiscono alla Repubblica Sociale Italia RSI Giuseppe Bastianini è un traditore; la sua posizione, l’aver votato nella storica ed imperitura seduta del Gran Consiglio del Fascismo del luglio millenovecentoquarantatre, contro Benito Mussolini, gli vale la condanna a morte emessa nei suoi confronti da parte del Tribunale di Verona il dieci gennaio millenovecentoquarantaquattro. Giuseppe Bastianini riesce a raggiungere la Svizzera e si mette in salvo. Rientrerà in seguito in Italia.Terminato il conflitto, nel novembre del millenovecentoquarantasette, Giuseppe Bastianini viene sottoposto a giudizio dalla Corte d’Assise speciale di Roma, a seguito del quale viene assolto da ogni accusa, così pure dalla Commissione per le sanzioni contro il fascismo. Va altresì precisato che, Giuseppe Bastianini, vedrà muovere nei confronti della sua persona una chiara, ferma, precisa richiesta iugoslava, volta ad avere la finalità di processarlo come “criminale di guerra”; tale richiesta avanzata dalle autorità jugoslave non avrà seguito. Nel gennaio del millenovecentosessantuno, in seguito all’accettazione da parte dei Consiglio di Stato, di un suo ricorso, Giuseppe Bastianini è collocato a riposo dal ministero degli Affari Esteri con le indennità di ambasciatore. Muore a Milano il diciassette dicembre millenovecentosessantuno.

Andrea Pantaleo

Le Fonti delle informazioni e delle notizie sono tratte dal libro avente il titolo Giuseppe Bastianini Volevo fermare Mussolini, memorie di un diplomatico fascista, con la prefazione di Sergio Romano, edito dalla casa editrice BUR,