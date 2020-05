editoria: è arrivato in libreria Il Brigante Giulio Pezzola ” di Giorgio Morelli

Sulmona,12 maggio- La figura di Giulio Pezzola domina incontrastata la scena del banditismo operante nella prima metà del Seicento nell’Italia centro-meridionale. Le sue scorrerie, alla testa di bande composte anche da centinaia di banditi, hanno toccato principalmente i territori dell’Abruzzo, del Lazio e della Puglia.

Egli «non è il ribelle dell’oleografia tradizionale e del populismo contemporaneo, è un fi-glio risoluto ed energico di quella vasta “terra di nessuno” che da sempre è stata la mon-tagna di frontiera tra il Regno di Napoli e lo Stato ecclesiastico, un’atmosfera congenita di contrabbando, di fuoruscitismo, ma anche di contrasti sociali tra pastorizia ed agricoltura, per l’irrigazione o per il bosco, per la privatizzazione della terra contro gli usi comunitari».

Il banditismo di Pezzola è anche e soprattutto una scelta politica, che resterà coerente per tutta la sua attività: questa scelta è lo Stato, ossia la Spagna, che a metà Seicento è ancora «la sola struttura in grado di garantire lo svolgimento e lo sviluppo, per quanto possibile ordinati, di quella che oggi si chiamerebbe la società civile».

Giorgio Morelli (Roma, 1932), originario di Scanno, è conosciuto per gli studi storici sul Seicento romano e per le ricerche in archivi e biblioteche, in particolare nella Biblioteca Vaticana, che hanno visto la luce in centinaia di pubblicazioni, molte delle quali dedicate all’Abruzzo e al banditismo durante il vicereame spagnolo. Nel 2007 è stato insignito del titolo di socio benemerito dalla Deputa-zione Abruzzese di Storia Patria.

“IL BRIGANTE GIULIO PEZZOLA DEL BORGHETTO E IL SUO MEMORIALE (1598-1673)”

di Giorgio Morelli,pagg. 160, Editrice ” Edizioni Kirre”