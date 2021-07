editoria: è arrivato”Il tempo non esiste” di Andrea Pantaleo

Sulmona,23 luglio-Fra le trante iniziative editoriali, fresco ancora dei stampa, è arrivato in questi giorni”Il tempo non esiste” il libro di Andrea Pantaleo pubblicato dall’editore Jacopo Lupi . Si tratta di una raccolta una raccolta poetica contenente poesie in rima e in metrica; l’opera libraria rappresenta un viaggio interessante e coinvolgente non soltanto dei personaggi ed avvenimenti della città di Sulmona, ma anche d’Italia.

Il libro contiene poesie ad esponenti politici locali e nazionali, generali, appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alle Istituzioni dello Stato, professionisti della medicina, avvocati, avvenimenti storici immortali quali la Battaglia d’Inghilterra conosciuta anche come operazione Leone Marino, momenti Sulmonesi imperituri e leggendari quali la rivoluzione borghese, meglio nota come Jamm’mò, definita anche le due giornate di Sulmona del due e tre febbraio 1957, quando la città Ovidiana e il territorio si solleveranno avverso la decisione di sopprimere il distretto militare della città.

Il libro contiene poesie dedicate ad attrici, personaggi legati alla monarchia italiana conclusasi nel 1946 a seguito del referendum Monarchia Repubblica del due e tre giugno 1946, alle monarchia europee, a personaggi della nobiltà sulmonese; non manca la poesia a Publius Ovidius Naso, cittadino autorevole della millenaria città di Sulmona, con le sue opere entrate di diritto nell’olimpo fra le più celebri della storia intellettuale e culturale di tutti i tempi. Non mancano componimenti dedicati alle nazioni e continenti fra le quali l’Egitto, la Palestina, al continente dell’Europa con le sue tradizioni millenarie, all’affascinante mondo del teatro con la sua storia illustre. La democrazia, la libertà, la pace, sono anch’esse menzionate quali valori indelebili, pilastri della società nazionale ed internazionale. Queste sono solo alcune delle composizioni contenute nel volume, le quali costituiscono un mosaico storico culturale che ha la finalità di rimembrare senza mai dimenticare. Il libro è in vendita su Amazon ed ha un costo di 14 euro e 99 centesimi.

Il titolo dell’opera di Andrea Pantaleo attento e apprezzato collaboratore del Corriere Peligno prende spunto da un suo modesto, umile aforisma che è il seguente: il tempo non esiste: il passato è passato, il presente sfugge, il futuro deve ancora arrivare. L’autore ha ricevuto il Premio Menzione d’Onore per aver preso parte al Concorso Letterario internazionale Metamorfosi. Per lui la cultura, l’erudizione, l’informazione, sono piedritti fondamentali della società umana, al fine di conseguire il fondamentale progresso sociale. “La poesia è inebriante emozione dell’umana condizione immagine d’eternità nella terrena caducità” (Andrea Pantaleo).

M.T.L.