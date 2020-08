editoria: domani a Scanno la presentazione del libro “Un’Idea di noi”

Scanno, 20 agosto– Sarà presentato domani pomeriggio ( inizio ore 18,00) a Scanno nella piazza Ciancarelli il nuovo romanzo di Eleonora de Nardis dal titolo ” Un’ idea di noi”. Un libro per parlare di donne, stereotipi,maternita, emancipazione “Domani pomeriggio sarò a Scanno- annuncia Stefania Pezzopane, deputata Pd- per presentare il nuovo romanzo di Eleonora de Nardis dal titolo ” Un’ idea di noi”. Nel libro – che ripercorre episodi salienti della nostra storia recente, dalla caduta del Muro al G8 di Genova, dalle torri gemelle ai casi di maternità surrogata oltreoceano – si trattano le tante tematiche del femminile. La necessità di abbattere gli stereotipi di genere, le madri in carcere, la violenza sulle donne, ma soprattutto il concetto di maternità, vero filo conduttore di tutta la trama. Maternità non intesa solo come gravidanza, bensì come condizione ontologica dell’ essere umano, a prescindere dal fatto di essere genitore biologico e persino al di là del genere d’ appartenenza. Così la protagonista, attivista e a sua volta madre, nell’ ottica di un amore altruistico e della cultura del dono, pur ponendosi il problema della coscienza del limite, riesce a dare senso al dramma della vita e della morte, attraverso la bellezza epica dell’ eterna lotta contro catene di ingiustizie, ipocrisie e pregiudizi. Appuntamento alle 18 nella splendida piazzetta Ciancarelli nel centro storico di uno dei borghi più belli d’ Abruzzo. Infatti Eleonora de Nardis torna nella sua Scanno a raccontare il suo nuovo romanzo Si parlerà di donne, di genere, di maternità (plurale) possibili, di cura, e di tutte le tematiche di genere così care alle donne. Modera Francesca Mastrogiovanni. Saluti del Sindaco di Scanno Giovanni Mastrogiovanni.