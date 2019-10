editoria, arriva “Tana libera tutti” il romanzo di Stefano Servilio

Bugnara, 22 ottobre- Tana libera tutti è il titolo del romanzo di Stefano Servilio, edito da edizioni “La Gru”, Sonnino (LT), che verrà presentato venerdì 25 ottobre . presso la Sala Congressi del Comune di Bugnara, a partire dalle ore 17.30.

Il racconto, che rappresenta l’esordio per l’autore, ripercorre ricordi che affondano in un’adolescenza felice, condita dai suoni rock e dalla passione viscerale per la musica. Un flashback su quando le giornate oscillavano tra il Liceo a Sulmona e Bugnara. E poi il ricordo vivo di quegli occhi blu, le passeggiate per i vicoli di Sulmona. Un libro che vuole tenere bene a mente che la felicità risiederà sempre nel blu. E che quando si ama… allora tutto si tinge di rosso e il rock infiamma l’anima.

Alla presentazione prenderanno parte, oltre all’autore Stefano Servilio, tra gli altri, il Sindaco di Bugnara Giuseppe Lo Stracco, il fondatore e produttore esecutivo della casa editrice “La Gru” Massimiliano Mistri ed il giornalista Giovanni Ruscitti in qualità di relatore. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale “Un’Altra Bugnara“ e con il Patrocinio del Comune di Bugnara.

Lucilla Di Marco