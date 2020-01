editoria: arriva La foglia d’autunno,il libro di Massimo Carugno

Sulmona,4 gennaio– Presentato a Sulmona, all’interno dell’aula consiliare di Palazzo San Francesco, il primo libro, il romanzo di Massimo Carugnodal titolo La Foglia D’Autunno Mistero di una storia perdutaedito da Riccardo Condò Presenti Massimo Carugno, l’autore, il sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, l’editore Riccardo Condò, il senatore Riccardo Nencinigià vice ministro, il consigliere regionale Marianna Scoccia, Andrea Gerosolimo, Raffaele Santini,la docente Sabrina Cardone, Aura Scarsella sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Sulmona, colleghi di lavoro di Massimo Carugno, amici e, come di consueto, non sono mancati i curiosi del caso.

Il romanzo racconta la millenaria Sulmona con l’autore che guarda la città patria di Ovidio con gli occhi, lo sguardo del turista. Un libro e due storie ed ognuna accompagnata da altre storie. Elisa e Max sono a Sulmona in attesa che vi si celebri da lì ad una settimana, un misterioso evento da lui organizzato. Julianne Brooks, cantante di grande successo, diversi anni prima, da Parigi si appresta a volare verso Londra dove desiderano che lei interpreti il tema di un film.Due vicende le quali porteranno il lettore in giro per il mondo ad assaporare i profumi della prorompente natura Africana,a gustare i sapori delle bellezze artistiche e monumentali di Roma e Sulmona, a sentire i suoni dell’instancabile America.

Dall’Abruzzo al Congo e poi in Uganda, da Parigi a Londra e in seguito a Roma, da New York a Los Angeles, l’autore disegna un intrecciato percorso dove si incontreranno diversi personaggi, che aiuteranno anche a scoprire il mare profondo e angoscioso dell’animo umano per un amore il quale tarda a venire, o per una vita che ha fretta di sfilare.

Cos’è la “foglia d’autunno”? Cosa succederà nel misterioso evento in preparazione nella bellissima Piazza Maggiore di Sulmona? Che nesso corre tra le due storie così distanti nel tempo e nei luoghi? Questi e tanti altri piccoli segreti sono le mani che cingeranno il lettore e lo trascineranno nel racconto e che lasceranno cadere il velo del mistero solo alle ultime righe dell’ultima pagina. Massimo Carugno nasce nel millenovecentocinquantasei a San Marino, vive nella città di Sulmona in provincia dell’Aquila nella quale esercita la professione di avvocato. Da bambino, al seguito della famiglia e del padre ingegnere, ha vissuto per diversi anni in Africa, spostando la sua residenza dal Senegal al Congo, dal Ruanda al Burundi, ed è stato diretto testimone anche di eventi drammatici come la rivolta del Kivu del millenovecentosessantasette. Impegnato anche in politica, appassionato conoscitore del mondo musicale, con questo romanzo è al suo esordio letterario. Libro interessante La Foglia D’Autunno che inizia un percorso nuovo avvincente, coinvolgente per Massimo Carugno, nel fondamentale mondo della realtà letteraria.

Andrea Pantaleo