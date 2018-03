editoria: Ara Patriae il nuovo libro di Fabio Valerio Maiorano

Sulmona, 25 marzo è stato presentato ieri pomeriggio a Sulmona, presso il Centro Pastorale Diocesano , il nuovo libro del Professor Fabio Valerio Maiorano dal titolo Ara Patriae Sulmona ai suoi Caduti di Guerra, volume pubblicato grazie al prezioso apporto sia della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, sia del Circolo Collezionismo Sulmona. Presenti Fabio Valerio Maiorano, il Sindaco della città di Sulmona Annamaria Casini, Domenico Taglieri, l’Avvocato Lando Sciuba, il Dott. Fabio Di Fonso Presidente del Circolo Collezionismo Sulmona. Il libro ha portato alla luce la memoria di ben novantanove caduti di guerra di cui non si sapeva nulla e, grazie alla documentazione conservata in archivio, è stato possibile realizzare per ognuno di essi una importante biografia, oltre alle immagini le quali hanno portato alla memoria collettiva tali novantanove caduti di guerra. Il Volume rappresenta un viaggio storico emozionante e di gran commozione nel ricordare i nomi e le immagini di questi imperituri giovani.

La memoria non può che andare lontano alle vite, le speranze, i sogni, il desiderio di questi indimenticabili ragazzi di tornare a casa sani e salvi ma, sfortunatamente, per moltissimi di essi non sarà così. Il libro testimonia la città di Sulmona nei primi anni del Ventesimo Secolo, con le due guerre mondiali che si son combattute sia la grande guerra, la Prima guerra mondiale, la quale vede per la prima volta nella storia tutti gli uomini abili all’arruolamento, con venti nazioni coinvolte, e la seconda guerra mondiale la quale non sarà a differenza della prima di posizione nelle trincee ma sarà caratterizzata dalla cosiddetta guerra lampo, coinvolgendo anche la popolazione civile. La ricerca fatta da Fabio Maiorano e la pubblicazione del libro hanno la finalità di poter far scrivere sul monumento ai caduti chi non c’è, chi non è stato ancora menzionato, al fine di poter mantenere viva la memoria di tali ragazzi che hanno dato la vita per la città di Sulmona, per la nazione italiana, per aver combattuto senza fare purtroppo ritorno a casa.

Il libro restituisce sia la memoria sia la dignità a chi è morto per la Patria e per il Tricolore Italiano. Il libro menziona tutti i caduti di tutte le guerre senza realizzare alcun ostracismo perché, ogni caduto, deve doverosamente ed amorevolmente essere rispettato e rimembrato con affetto, stima, gratitudine. Ogni caduto merita rispetto qualunque divisa, bandiera, ideale ha perseguito. Il libro è stato consegnato dietro un contributo in denaro il quale sarà donato al Comune di Sulmona e servirà per restaurare il Monumento ai Caduti di Guerra sito in Piazza Carlo Tresca. Ogni caduto deve essere onorato, ricordato. Ara Patriae rappresenta una delle manifestazioni più belle nell’aver unito per sempre in questo incantevole libro questi indimenticabili giovani i quali hanno immolato le loro vite per l’Italia.

Andrea Pantaleo