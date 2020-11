Edilizia scolastica: Ramunno su interventi della Provincia per le scuole di Sulmona

Sulmona, 20 novembre- In qualità di consigliere delegato all’edilizia scolastica dell’area di Sulmona esprimo soddisfazione per l’approvazione del Decreto del Presidente della Provincia Angelo Caruso con cui sono state assegnate le risorse per l’efficientamento energetico e lavori generali sugli edifici di proprietà della provincia. Nonostante la pandemia, ho lavorato negli ultimi mesi con gli uffici che ringrazio, per fare in maniera tale che anche il territorio di Sulmona si assicurasse le risorse adeguate, derivanti da finanziamenti del MIUR. Lo riferisce oggi ibn una nota il Consigliere provinciale Andrea Ramunno

“L’area di Sulmona-spiega Ramunno– beneficerà per l’annualità 2020 di 545mila euro per il Liceo Vico e 605mila euro per la sede del Mazara. In entrambe le strutture verranno effettuati interventi di sostituzione infissi che si rendono necessari data la loro pericolosità oltre che notevole sbalzo termico. Per l’annualità 2021 invece, sono stati inseriti in lista i finanziamenti per la palestra del Liceo Classico 702.803 euro e 5.525.000 euro per lavori di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria dell’istituto Serpieri di Pratola Peligna che rappresenta un gioiellino del nostro territorio, il cui rilancio passa necessariamente attraverso l’adeguamento e il recupero della struttura. Per entrambi gli interventi è stato approvato il progetto esecutivo e non resta che andare in gara.Restano confermati i finanziamenti già presenti per i lavori di chiusura portico al Liceo Scientifico Fermi, per il recupero del De Nino-Morandi (a breve ci saranno novità positive) e per le verifiche strutturali e successiva progettazione dell’Itis di Pratola Peligna. Sul fronte dei lavori effettuati invece, si sono conclusi i lavori per circa 100.000 euro di manutenzione straordinaria eseguiti in apertura di anno scolastico oltre quelli quasi terminati di adeguamento della sicurezza antincendio per le sedi del Vico e del Fermi.