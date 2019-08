Ed ora sul bilancio del Gogesa torna ad infiammarsi la politica

Il Circolo del Pd cittadino si dice “preoccupato” e non risparmia critiche ma ritiene di provare una “ sensazione di forte disagio di fronte ai numeri che ballano come si trattasse di una riffa paesana”. Poi aggiunge “il Comune di Sulmona che di quella Azienda è il maggior azionista, e la cui sindaca, detto per inciso, è la Presidente del Comitato di Controllo, sembra aver recitato un ruolo da comprimario adeguandosi pedissequamente ai desiderata di una gestione a dir poco bizzarra” Perché ?

Sulmona, 8 agosto– Dalle notizie sulle vicende del COGESA che emergono dalla stampa, e relativi comunicati di smentita, siamo combattuti tra sentimenti contrastanti, con dubbi che destano sincera preoccupazione. Il Pd di Sulmona non si tira indietro e intende aprire una riflessione ad ampio raggio sulle ultime vicende che stanno interessando l’Ente

Al netto delle considerazioni strettamente tecniche sul bilancio 2018 e successiva “semestrale”, si legge in una nota diramata nel pomerggio, che non stiamo qui a riproporre e che lasciamo volentieri alla attenta analisi dei sindaci soci dell’Ente, non si può non provare una sensazione di forte disagio di fronte a numeri che “ballano” come se si trattasse di una riffa paesana.

Quel che qui, però, preme far rilevare è ancora una volta la carenza di presenza della politica, quella capace di governare gli eventi e, se del caso, darne una spiegazione plausibile. In particolare, il Comune di Sulmona che di quella Azienda è il maggior azionista, e la cui sindaca, detto per inciso, è la Presidente del Comitato di Controllo, sembra aver recitato un ruolo da comprimario adeguandosi pedissequamente ai desiderata di una gestione a dir poco bizzarra (cui prodest?).

Quel Bilancio approvato a maggioranza con un utile così elevato contro il parere, a quanto pare, di alcuni soci (il collegio dei revisori dei conti approvava, ma faceva presente l’anomalia della mancata svalutazione del famoso credito), sembrerebbe a tutt’oggi non corretto. Quindi, siamo ben lieti di apprendere che dopo sei mesi si torna ad un utile di 500.000 €, e ci auguriamo vivamente che il dato possa essere confermato a fine anno.

Una Azienda, sostiene ancora il Pd, come quella di cui ci stiamo occupando ha un impatto sul territorio, per aspetti economici e di occupazione, di tutto rilievo. Chiedere, pertanto, di recitare un ruolo di presenza più incisiva con un controllo puntuale ed oggettivo sulla sua gestione, a prima vista alquanto disinvolta – visti ormai gli episodi di opacità che si susseguono a cadenza regolare – non sarebbe normale per un Comune socio che dovrebbe avere un ruolo di leader in una società pubblica proprietaria dei sindaci del territorio? Società, cui evidentemente non può essere consentita quella spregiudicatezza che forse si può permettere una azienda privata.

Che si aspetta per effettuare una seria verifica su quanto accaduto e trarne le dovute conseguenze (sfiduciando la dirigenza), mettendo la società al riparo da avventure sempre più audaci i cui contorni ormai sfiorano il grottesco? “.

Questa la nota del Circolo Pd di Sulmona ma c’è da giurarci che siamo appena agli inizi di un confronto che si annuncia duro e senza risparmi di colpi per la politica locale finora indifferente e troppo distratta dalle divagazioni estive (h. 17,30)