Ed in  Comune ora esplode il caso del Gruppo misto

Sulmona, 2 ottobre- La necessità che il Consiglio comunale di Sulmona provveda al piu’ presto ad una modifica del Regolamento sul funzionamento dell’Assemblea di Palazzo San Fracesco per la costituzione del “Gruppo Misto o “ Gruppo dei non iscritti” è stato sollecitato con apposita istanza motivata, e argomentata, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale,al Segretario Generale e al sindaco della città dalla Consigliera comunale Roberta Salvati che, abbandonando il gruppo consiliare con cui era stata eletta, ha scelto di stare all’opposizione dove si è ritrovata senza gruppo di riferimento.

Questa condizione non garantisce il diritto a poter partecipare,nella pienezza delle funzioni, alle riunioni delle Commissioni e soprattutto alla Conferenza dei Capigruppo Una condizione che limita le prerogative dei Consiglieri comunali che non possono assolvere adeguatamente alla loro funzione elettiva

Il riconoscimento del “ Gruppo misto” o “ Gruppo dei non iscritti” inteso come configurazione politica esistente in tutti i livelli di democrazia occidentale, dotata di piena operatività politica, nel quale possano confluire i Consiglieri che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti a livello locale e nazionale, ed in grado di intervenire ed incidere formalmente e sostanzialmente in tutti gli aspetti politici del Comune di Sulmona (Capigruppo, Commissioni Consiglio, ecc. ), contribuendo a richiamare al diritto di partecipazione all’attività del Consiglio Comunale tutti i Consiglieri.

In linea generale, si osserva che il Gruppo Misto è un gruppo consiliare a carattere residuale, nel quale confluiscono i Consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento e la cui costituzione non può essere subordinata alla presenza di un numero minimo di componenti.

Salvati ricorda anche diversi aspetti contienuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e diversi pronunciamenti dei Tribunali Amministrativi regionali ( Lombardia, Puglia ecc.) che si sono già espressi su casi analoghi. Al centro delle attenzioni della Consigliera Salvati la necessità di coinvolgere nella pienezza delle funzioni nell’esercizio delle attività politiche e amministrative tutti i componenti l’Assemblea civica in libere elezioni evitando che taluni possano restare semplici spettatori delle decisioni da assumere.

In particolare la Salvati fa riferimento al Funzionamento delle Commissioni Consiliari -(Art. 16, comma 3) Sede Referente, Art. 19, comma 1: “Tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale devono essere approvati

preventivamente in Commissione. La proposta di deliberazione deve essere depositata presso la Segreteria Generale almeno due giorni prima della riunione della Commissione. Ciascun Componente della Commissione può presentare, nel corso della discussione, emendamenti al testo.” Comma 2: “La Commissione vota la deliberazione approvando o respingendo gli emendamenti.” Comma 3: “Gli emendamenti respinti in Commissione non possono essere ripresentati in Consiglio Comunale dagli stessi Consiglieri. Dice Roberta Salvati ”Un Consigliere Comunale “non iscritto”, che ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento ha facoltà di presentare una proposta di deliberazione può illustrarla o meno in Commissione visto che è considerato solo un uditore ? Analogamente gli è impedito di presentare emendamenti alla sua proposta ?.

E poi ancora altre osservazioni in sede Redigente (art.20 comma 1,2,3 ) “ Articolo totalmente illogico, forse ispirato ad esperienze parlamentari che mal si addicono ad un Consiglio Comunale. Si dà facoltà alla Commissione- spiega Salvati- di redigere una proposta di deliberazione, su cui un Consigliere “non iscritto” non può né intervenire in Commissione, né presentare emendamenti (in quanto non iscritto) in commissione ed in Consiglio. Può solo dichiarare il voto, tra l’altro senza dibattito. Pura democrazia illiberale.

In sede Consultiva , Art. 21, comma 1: “Il Presidente del Consiglio può richiedere che, rispetto ad una proposta di deliberazione assegnata ad una Commissione, una o più Commissioni esprimano pareri.“ Comma 2: “Su tutti i provvedimenti che comportino una variazione al Bilancio è obbligatorio il parere della 1^ Commissione permanente.” Comma 3: “La Commissione può approvare, a latere del parere, ordini del giorno che esprimano prescrizioni cui il richiedente il parere dovrebbe attenersi ad opinione della Commissione.” Ma altre osservazioni di modifica riguardano anche le proposte di deliberazione( art.46 comma1),presentazione delle proposte ( art.49, comma 1),parere delle Commissioni espresso all’unanmità ( Art.56 comma 1)

Insomma un bel pastrocchio che va a complicare ulteriormente il cammino affannoso della navicella di Palazzo San Francesco ma d’altra parte si tratta di una vicenda che non puo’ essere sottovalutata e che,anzi, impone un’azione decisa e rapida soluzione per restituire il diritto alla partecipazione attiva a tutti i consiglieri evitando di etrattare i consiglieri come figli e.. figliastri