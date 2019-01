Ecologia globale, venerdì convegno a Sulmona con Legnini

Sulmona, 30 gennaio- Venerdì 1 Febbraio 2019 alle ore 15.30, presso il Palazzo Vescovile di Sulmona (Via Roosevelt 10)si terrà il convegno “Ecologia Globale: ambiente, salute, lavoro” organizzato dalla Fondazione Sorella Natura (FSN), impegnata da oltre venticinque anni a diffondere, soprattutto tra i giovani, una corretta cultura ambientale e a ricercare soluzioni eticamente orientate per tutelare la vita e la salute delle persone rispettando l’ambiente e le sue risorse.

Rispondendo ai forti richiami del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla mobilitazione comune per la salvaguardia dell’ambiente, durante il convegno sarà svolta un’ampia riflessione sullo stato di salute della Regione Abruzzo e sull’educazione al rispetto della natura “Perché – sottolinea il presidente della Fondazione Roberto Leoni – siamo convinti che l’impegno per uno sviluppo sostenibile, oltre che un valore etico, rappresenta anche un’importante elemento strategico per la crescita del territorio. La tutela dell’ambiente è oggi al centro sia delle politiche economiche e sociali sia delle attività industriali. Dobbiamo educarci ed educare a una nuova coscienza del rapporto tra uomo e natura, collaborando tutti a una maggiore sensibilizzazione su queste tematiche>>.

In apertura dei lavori, il saluto del Sindaco di Sulmona Annamaria Casini a cui seguirà la presentazione dell’evento a cura di Roberto Leoni, Presidente della Fondazione Sorella Natura e di Pier Lisa Di Felice, Direttrice della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, per la quale il convegno “intende raccogliere ed approfondire i principali temi diventati prerogative imprescindibili per lo sviluppo sostenibile del Pianeta: tutela dell’ambiente, crescita economica e progresso sociale “.

Seguirà una tavola rotonda, coordinata da Umberto Laurenti segretario generale FSN, con al centro la domanda e le possibili risposte su come coniugare il rispetto per la natura con il lavoro, la salute e lo sviluppo tecnologico. Vi parteciperanno Angelo Candiracci Presidente AC Engeenering, Venanzio Gizzi Presidente di Assofarm e dell’Unione Europea Farmacie Comunali, Gianni Riccobono Sovrintendente di Telespazio-Fucino, Carlo Peretti Presidente Ordine Avvocati Provincia L’Aquila.

Le riflessioni conclusive sono affidate a Mariapia Garavaglia, già Ministro della Salute e vice Presidente della Fondazione Sorella Natura, per la quale il convegno di Sulmona, stimolato anche dall’enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”, contenente il doppio appello a “proteggere la casa comune” e a “cambiare modello di sviluppo”, rappresenta una preziosa occasione per riflettere sulla relazione esistente tra la distruzione ambientale e l’aumento delle diseguaglianze e della povertà. Un drammatico rapporto che è stato ampiamente dimostrato da numerosi centri di ricerca e prestigiose accademie scientifiche.

Il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo, Giovanni Legnini, informato del convegno e condividendone le finalità, ha comunicato che sarà presente all’iniziativa. (h. 15,00)