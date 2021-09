Ecco “RiLeggiAmo”, il progetto di riciclo e riuso dei libri,

Porta i libri usati nei Centri di raccolta pee sostenere il progetto di di NaTourArte, dedicato ad iniziative per la comunità locale.

Sulmona,9 settembre– Donare una nuova vita ai libri usati sostenendo iniziative sociali.L’Associazione NaTourArte, in collaborazione con Cogesa Spa, organizza “RiLeggiAmo”, la raccolta di libri usati che prevede una seconda vita dei testi in iniziative per la comunità locale.È possibile portare i libri, in buone condizioni ed integri, presso i Centri di Raccolta di Cogesa Spa fino al 26 ottobre p.v.

Ecco i punti dove portare i libri usati:

– RAIANO (via del Portone, località Il Pozzo): LUNEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

– CAPESTRANO (località Tiro a segno): MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

– SAN DEMETRIO NE’ VESTINI (località Aspretta): LUNEDI’, MERCOLEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

– CASTELVECCHIO SUBEQUO (località Campo Famele): MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 9 alle 12 e SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

– CASTEL DI SANGRO (Strada comunale dello Speno): dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9:30 alle 12:30 e SABATO dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30; DOMENICA dalle 14 alle 17.

– VILLALAGO (località Vignaronica): sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

– VILLETTA BARREA (via Valle Sant’Angelo): SABATO dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17