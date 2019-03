Ecco la nuova Giunta Regionale

Presentata nel corso di una conferenza stampa la nuova Giunta regionale. Se il Premier Conte si considerava l’avvocato degli italiani, il Governatore Marco Marsilio vuole essere il sindacalista degli abruzzesi.Il resto un’occasione normalissima, come da copione, per conoscere da vicino i nuovi componenti l’Esecutivo regionale che martedì prossimo sarà annunciato in Consiglio regionale

L’Aquila, 07 marzo– “Chiedo alla giunta di lavorare con umiltà, in sinergia e collaborazione. Non è importante la tessera di partito né la vicinanza ad un territorio ma spogliamoci dell’appartenenza cittadina o provinciale per garantire sempre equilibrio territoriale”. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha presentato questa sera ufficialmente ai giornalisti, a Palazzo Silone, nella sala stampa ‘Isolina Scarsella’ i componenti dell’Esecutivo regionale, riservandosi le competenze in materia di Ricostruzione, Protezione civile, Programmazione nazionale e comunitaria, Politiche europee, delegazione di Roma, Avvocatura regionale, Stampa, Affari della Giunta, Legislativo, Indirizzo e controllo Agir, Trasporti pubblici locali, Mobilità, Lavori pubblici, Difesa del suolo, Infrastrutture. A seguire Marsilio ha presieduto un incontro tra i nominati assessori per esaminare gli aspetti tecnici e burocratici più urgenti che porteranno nei prossimi giorni la giunta regionale ad essere pienamente operativa.

“Un milione e 350mila abruzzesi – ha aggiunto il Presidente Marsilio – si attendono da noi risposte certe ed un cambio di passo necessario alla base del consistente successo elettorale ottenuto. Dobbiamo sentire addosso tutto il peso della responsabilità, in quanto rappresentanti di un’intera collettività regionale e ‘sindacalisti’ di tutto l’Abruzzo. Chiedo a tutti grande attenzione, umiltà e ascolto sul territorio, nei confronti di sindaci, associazioni, amministratori, presidenti delle Province e di tutto il reticolo di rappresentanze di cui è composta la nostra regione. Tutte le province abruzzesi devono essere ben rappresentate in questa squadra di governo” Lo ha detto questa sera a L’Aquila il neo Governatore della Regione Marco Marsilio presentando il nuovo Esecutivo regionale.

Gli assessori come da decreto, firmato nella giornata di ieri, sono: Emanuele Imprudente, vicepresidente e assessore con delega all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e Riserve naturali, Sistema idrico, Ambiente; Piero Fioretti, assessore esterno con delega a Lavoro, Formazione professionale, Istruzione Ricerca e Università, Welfare, Enti locali e Polizia locale; Nicola Campitelli, assessore con delega a Urbanistica e territorio, Demanio marittimo, Paesaggi, Energia, Rifiuti; Nicoletta Verì, assessore con delega a Salute, Famiglia e Pari opportunità; Guido Quintino Liris, assessore con delega a Bilancio, Aree interne e del Cratere, Programmazione Restart, Sport e impiantistica sportiva, Ragioneria, Patrimonio, Erp, Informatica, Sistemi territoriali della conoscenza,Personale, Partecipate; Mauro Febbo, assessore con delega a Attività produttive (Industria, Commercio, Artigianato), Turismo, Beni culturali e Spettacolo. Il Presidente ha nominato Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con le seguenti funzioni: Trasporti pubblici locali, Mobilità, Lavori pubblici, Infrastrutture, Difesa del Suolo. (h. 20,00)

