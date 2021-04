E’ tornato “ Sulmona Valva” il periodico della Diocesi per comunicare il cambiamento

Sulmona, 1 aprile– E’ arrivato oggi fresco di stampa nelle edicole della città e negli altri punti di distribuzione il nuovo numero, il primo di questa serie, di “Sulmona Valva ” il periodico di “ formazione e informazione” della Diocesi giunto al suo tredicesimo anno di vita.

Diretto dal collega Ennio Bellucci il giornale si presenta a colori con una veste grafica fresca,moderna ed elegante non solo nella forma ma anche nei contenuti che stimolano alla lettura e alla riflessione anche il lettore meno attento.Ma rappresenta soprattutto in un momento così delcato anche la volontà chiara di contribuire in qualche modo ad interpretare,guidare e comunicare il cambiamento in atto sotto il profilo sociale,umano, economico che tutti stiamo vivendo in una fase storica quasi disperata che non trova precedenti

In prima pagina compare il messaggio Pasquale di Mons.Michele Fusco “ La mia notte non ha oscurità” dove affronta, tra l’altro, la “ storia di questi giorni che ha toccato ogni uomo di quest di questo tempo, sta segnando le giornate, le ore, ha bloccato l’intera umanità.In questa notte siamo chiamati ad alzare lo sguardo, a guardare il cielo, a scoprire che nel buio della notte sono stelle luninose”.

In questo numero compaiono anche articoli di Giacomo Tarullo “ Vengo come pellegrino di pace in cerca di fraternità”, Cristian Iannarelli “Costruiamo cattedrali di carta”,don Daniele Formisani “ La Santificazione è un cammino comunitario da fare due a due; Francesco Romito “ Il seminario di Chieti incontra quello Armeno cattolico di Erevan in Armenia”; Giuseppe Cera “ Primavera. Resurezione : La Madonna che scappa e la Pasquarella”; Enrichetta Santilli “ Il compianto Fittile di Pratola Peligna”; Pasquale Giannatonio “La visita del Vescovo,un segno che ci fa sentire meno soli”;Antonio Carrozza Palena e Lourdes uniti nel segno di Maria”;Attilio Graziosi ( Priore della Cnfraternita di Santa Maria del Suffragio) “ A dodici anni dal sisma torna agibile la chiesa di San Rocco”;Francesco Domenicucci “Le suore delle poverelle lasciano Popolidopo 98 anni”; Giuseppe Figgetta “ I riti Pasquali tra bellezza ed emozioni”; Maria Rita Gorgoni “ Dad e resilenza”;Paola Fabrizi “ La scuola di oggi quali prospettive future ? “;Francesco D’Ettorre “ Esperienze dai anchi di scuola”

Perché il giornale torna in vita dopo mesi di assenza proprio in questo periodo particolare ?“ Nei mesi scorsi non siamo rimasti a guardare e assenti. Un rapporto- scrive, tra l’altro, Bellucci nell’editoriale che accompagna questo numero- non si è mai interrotto e si è consolidato anche attraverso il “nostro sito web” che vi ha tenuto informati su tutte le iniziative del nostro Vescovo Michele, dei sacerdoti e dei tanti operatori,donne e uomini, che manifestano il loro impegno su tutto il territorio diocesano. Casa Zaccheo, la Caritas e altre Associazioni di volontariato, dalla città di Ovidio, hanno profuso impegno, passione e altruismo encomiabile, per portare una parola di conforto e prestare aiuto ai piu’ bisognosi e a chi si è trovato in difficoltà e alle prese con la precarietà del vivere quotidiano. Bisogni e necessità acuite da questo difficile e complicato tempo di pandemia” (h.21,00)