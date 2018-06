E Teresa De Sio infiamma Sulmona

Sulmona, 17 giugno– Tripudio ieri sera a Sulmona in Piazza Venti Settembre per la presenza dell’artista partenopea Teresa De Sio le cui canzoni sono entrate di diritto nella storia della musica d’autore italiana, intervenuta nella seconda giornata del Festival del Saltarello. Il Suo ingresso nel palco è stato accolto da un lunghissimo applauso da parte del pubblico in attesa. Teresa De Sio come sempre si è confermata artista di talento e mai tramontata nel panorama artistico – musicale italiano ed internazionale. Ha interpretato sia brani tipici del Saltarello sia alcuni Suoi grandi successi. Teresa De Sio nasce a Napoli nel 1952 ed oltre ad essere una cantante di successo è anche una scrittrice di fama nazionale ed internazionale.

Gli anni settanta ed ottanta vedono le pubblicazioni dei suoi primi album e l’inizio di un successo che sarà sempre in ascesa, una carriera di trionfi e soddisfazioni; Teresa De Sio riceverà ovunque plauso ed ovazioni. Dalla fine degli anni settanta ai giorni nostri la cantante rappresenta una parabola artistica incantevole e foriera di momenti entusiasmanti, costituiti da ottima musica. La Sua voce ha un timbro straordinario e coinvolgente. Sul palco di Piazza Venti Settembre è salita suonando la chitarra con encomiabile professionalità e virtuosismo, regalando ai cittadini Sulmonesi, ed all’intero territorio Peligno, una serata memorabile. In qualità di scrittrice ha pubblicato romanzi i quali hanno riscosso molto successo. Un’artista importante e prestigiosa Teresa De Sio che rappresenta il prestigio italiano ed una professionalità straordinaria. La notte Sulmonese è stata rischiarata da una stella che mai tramonterà con la Sua musica, estro, professionalità, fascino, che ne hanno fatto una delle artiste più apprezzate nell’intero panorama artistico – musicale. Grazie a Teresa De Sio per essere stata presente nella città di Sulmona elargendoci emozioni straordinarie ed un’ennesima notte da ricordare ed incorniciare.

Andrea Pantaleo