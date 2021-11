E’ tempo di pensare ad una nuova cultura e nuova solidarietà in difesa della donna

Sulmona,26 novembre -Si è conclusa nella giornata di ieri la trilogia delle giornate a tema dedicate alla violenza sulle donne, organizzata dall’Associazione “Meta” nell’ambito del progetto “Teatro Maria Caniglia- Teatro di Produzione” in collaborazione con il teatro “D’Andrea” di Pratola Peligna, luogo che ha segnato l’inizio della kermesse e che ha visto come protagonisti Lucia Colalancia, psicologa, psicoterapeuta, mediatore familiare e Referente Diocesano per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, e Mariachiara Pagone, psicologa e psicoterapeuta nel tema di “Alta conflittualità e violenza”.

A seguire il fumoir del Teatro “M.Caniglia” di Sulmona ha ospitato la psicoterapeuta della gestalt-analitica e psicologa del centro antiviolenza “Donna” di Castel di Sangro Irene De Amicis e Chiara Maiorano, avvocato e socia dell’Associazione “La Diosa” di Sulmona.

Sempre nel foyer del teatro della nostra città, si è potuto assistere ai brillanti interventi dell’avvocato Luisa Taglieri, presidente dell’Associazione “Voci di donne” e Attilio D’Andrea, assessore alle politiche sociali del Comune di Sulmona rispetto al tema Donne: verso la consapevolezza.

Le giornate sono state accompagnate dalle profonde letture tratte dal volume “L’amore rubato” di Dacia Maraini e dalla raccolta “Questo non è amore” del blog femminile “La 27esimaora”, promosse da Effimera S.r.l. e interpretate dai sulmonesi Sara Di Sciullo e Pasquale Di Giannantonio, al quale è stato affidato anche l’accompagnamento musicale alla chitarra classica.

«Le giornate organizzate dalla nostra Associazione costituiscono un apporto prezioso al nostro progetto di gestione delle attività teatrali del Caniglia, progetto che pone un accento particolare sulle tematiche sociali» esordisce Patrizio Maria D’Artista, direttore artistico della stagione di prosa del Caniglia. «Siamo certi che attraverso simili operazioni il nostro Teatro contribuisca allo sviluppo di una coscienza collettiva sempre più orientata ad un futuro all’insegna della civiltà».

La violenza sulle donne non è solo un atto fisico ma un vero e proprio deterioramento dell’autostima, della consapevolezza di sé, dell’anima ormai ridotta a brandelli da uomini convinti di avere diritto di vita e di morte su donne e bambini. Spesso, come si è detto nel corso dell’evento di ieri, i veri lividi solo quelli dell’anima. Non sempre la donna che subisce violenza mostra chiari segni sul corpo. La sensibilizzazione della società a questo tema è fondamentale dato che spesso e volentieri si tende a sottovalutare la mortificazione morale all’interno della coppia e della famiglia. L’avv. Luisa Taglieri ha evidenziato le serie motivazioni che portano la donna a non denunciare. Molte volte la causa del silenzio è il timore di perdere la tutela dei figli per via della mancata indipendenza economica, del ricatto emotivo da parte della famiglia stessa.Sulmona dimostra da tempo, con la delicatezza e la discrezione che tale tema richiede, la vicinanza alle vittime sia con i fatti che con le campagne di sensibilizzazione.

Le Associazione a tutela delle vittime di violenza si occupano proprio di disintossicare l’anima abusata delle donne, di spezzare il circolo di paura e di liberarsi dalle catene del carnefice, accompagnandole per mano verso la conquista della libertà. Il percorso non è semplice, l’arma della manipolazione produce effetti alienanti. L’Assessore Attilio D’Andrea pone l’accento sul mondo maschile e sull’importanza dell’educazione alle Pari Opportunità. Modelli di insegnamento da applicare fin dalla culla. Continua sostenendo la mancanza di senso nei confronti dei ruoli predefiniti. La diversità tra uomo e donna non è sintomo di predominazione dell’uno rispetto all’altro, ma di un valore aggiunto vicendevole. La vera conquista della parità di genere non è quella di assorbire tratti maschili ma quella di espletare il proprio essere senza il timore di prevaricazioni. La cultura è una prevenzione alla violenza, le scuole, insieme alle famiglie, hanno la responsabilità di formare gli uomini di domani. I dati, al 2021, sono ferite nell’anima. Nell’ultimo ventennio sono stati fatti passi da gigante, le cifre delle vittime, però, ci dicono che la meta è ancora lontana, quasi un miraggio. Il vero segreto risiede nell’atto di fare rete, di unire le forze contro il buio della violenza, abbracciando le vittime perse per strade, non lasciandole sole nel cammino.

Il dibattito si è concluso con la sfida lanciata dall’Avv. Luisa Taglieri alla nuova giunta comunale che consiste nella formazione di una consulta femminile volta a conquistare uno spicchio di civiltà in più, a partire da Sulmona stessa.

Chiara Del Signore