   E sul Parco Majella  si scatena già la prima bufera

Il consigliere regionale PD Antonio Blasioli ha inviato nella giornata di ieri una lettera al presidente della Regione Marco Marsilio, al neopresidente del Parco della Majella Lucio Zazzara, nonché al Ministro dell’Ambiente, alla Direzione di competenza e alle presidenze delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato. Si tratta di una lettera che propone delle riflessioni in merito a un incontro organizzato per domani,venerdì 25 ottobre, nel Comune di Bolognano dal locale sindaco e dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione con il neo presidente dell’ente Parco e i sindaci del comprensorio di riferimento. Un incontro politico in un consesso istituzionale, senza il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali e soprattutto fissato cinque giorni prima della presentazione ufficiale del presidente Zazzara al territorio, che si terrà a Sulmona il 30 ottobre Ecco la lettera

Sulmona , 24 ottobre- Sono al corrente di un incontro ufficiale che si terrà venerdì 25 Ottobre alle ore 19:00 nella Sala Consiliare di Bolognano fra il sindaco di Bolognano e il consigliere regionale Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d’Italia, con il nuovo vertice del Parco Majella, i sindaci dei Comuni che ricadono nel perimetro del Parco Majella e quelli della Valpescara. Inizia così la lettera del Consigliere regionale Antonio Blasioni (Pd)

“Trattandosi di un evento che coincide con la prima uscita pubblica del neo Presidente, organizzato in ambiente istituzionale, io da rappresentante della comunità pescarese- scrive Biasoli– vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione alcune ragionevoli questioni, inviate per conoscenza anche al Ministero di competenza, quale organo cui spetta la vigilanza, per chiedere se un tale atteggiamento non sia in contrasto con la natura istituzionale dell’Ente.

Mi desta sorpresa, ad esempio, il fatto che l’evento preceda di pochi giorni la prima uscita ufficiale del Presidente Zazzara, che si terrà a Sulmona il prossimo 30 ottobre. Una scortesia istituzionale doppia, sia perché nei fatti fa apparire quella peligna una presentazione successiva, sia perché a Bolognano non viene assicurata la piena presenza istituzionale che l’occasione richiederebbe: oltre a mancare una rappresentanza della Presidenza e dell’esecutivo della Regione, prevista invece a Sulmona, manca anche il coinvolgimento di tutte le forze politicherappresentate in Consiglio regionale e rappresentanti la comunità in cui il Parco della Majella ricade.

Altrettanto singolare e senza precedenti appare il fatto che la prima uscita pubblica del Presidente del Parco finisca così col tenersi nel Comune di Bolognano, dove non ha senso convocare i sindaci del perimetro proivinciale e i primi cittadini di tutta la Valpescara, per confrontarsi e conoscere meglio la nuova governance, che seppur di proposta politica, riveste comunque un ruolo super partes, perché il Parco ricade in tre province e per legge è e deve rimanere un interlocutore istituzionale imparziale, a tutti i livelli.

Anche per questa ragione trovo addirittura paradossale che a convocare tutti sia uno solo dei sindaci e il capogruppo di un solo partito politico, che, seppure sia quello del Presidente della Regione, non mi risulta abbia competenze specifiche in tema di parchi, tali da poter fare da capofila di un incontro massivo, né una rappresentatività particolare in quello della Majella.

Anche nel caso in cui fossero il sindaco di Bolognano e il consigliere Testa, invece, ad aver organizzato al fine di dover dire qualcosa al neo Presidente del Parco e a tutti i sindaci del comprensorio, prima della presentazione ufficiale, mi chiedo cosa ci sia di così particolare o esclusivo da comunicare da parte loro e resta comunque la scortesia istituzionale di aver doppiato l’evento, escludendo sia i rappresentanti dell’esecutivo, nonché gli altri eletti in Consiglio. Questo, a meno che non si tratti di un appuntamento politico e in tal caso ecco che la sede e gli inviti fatti direttamente dal consigliere Testa a mezzo mail personale risultano oltre che inappropriati, anche fuori luogo, una sorta di commissariamento dell’assessorato regionale di competenza e dell’Ente Parco.

Io credo – conclude il Consigliere del Pd- che l’alimentazione del consenso sia un obiettivo sicuramente legittimo per chi rappresenta i cittadini, ma vada esercitato con la giusta misura e non come se si fosse in una perenne campagna elettorale e ritengo che quando si parla del rapporto fra comunità ed enti, il livello da mantenere sia quello istituzionale prima che politico. Per questa ragione, resto in attesa di conoscere il vostro punto di vista sull’appuntamento citato e se intenderete prendere opportuni e più inclusivi provvedimenti perché la vicenda non assuma una connotazione inedita, che non si addice a un Parco Nazionale come il nostro, né fa fare bella figura alla sua nuova presidenza e alla Regione di cui è emanazione”.