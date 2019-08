E’ Roberto Testa il nuovo Direttore Generale della Asl

Sulmona, 7 agosto– Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ieri sera ha firmato i decreti per l’individuazione del direttore generale della Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila e del direttore generale della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti. Il presidente Marsilio, preso atto che la Commissione regionale ha trasmesso le due rose di idonei unitamente ai curricula dei candidati, ha nominato per la Asl di Avezzano-Sulmona-L’Aquila il dottor Roberto Testa, che vanta un’articolata esperienza professionale nell’organizzazione dei servizi sanitari territoriali con una particolare attitudine al problem solving; per la Asl di Lanciano-Vasto-Chieti ha nominato il dottor Francesco Nicola Zavattaro, il quale ha già maturato una notevole esperienza gestionale con incarichi ricoperti in sistemi sanitari di diverse regioni, in particolare in Regione Abruzzo. (h.9,00)