E’ possibile prevedere i terremoti in un futuro non lontano ?

Se lo chiede il dott. Domenico Mastrogiuseppe,fisico aquilano ( ma originario della Valle Peligna), ex ricercatore del Pstd’A (Parco scientifico e tecnologico d’Abruzzo), con funzioni di responsabile del Laboratorio di compatibilità elettromagnetica, in una lettera aperta inviata al Prof. Carlo Doglioni Presidente dell’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) dopo una sua recente intervista al TG “ Leonardo” anche su questi aspetti.Si tratta di alcune riflessioni di indubbio interesse che vanno ad arricchire un dibattito che suscita attese ma anche speranze per sognare un futuro che non debba riservare,ci auguriamo,mai piu’ tante vittime e dolore per la gente. Ecco la lettera inviata al Prof. Doglioni

Sulmona, 20 dicembre– Prof. Doglioni, la possibilità di prevedere i terremoti in un futuro non lontano, da lei riferita al TG “Leonardo” del 26 novembre scorso, mi ha lasciato incredulo. Tutti noi aquilani, insieme alla tragedia del 2009, abbiamo indelebilmente impresse nella memoria le categoriche affermazioni sulla loro assoluta imprevedibilità. Affermazioni che fino a prima di lei, erano ripetute come un mantra in tutto l’INGV. Le ripeteva, con l’enorme impatto mediatico che gli conferiva la sua fama di grande scienziato, anche il più illustre dei presidenti suoi predecessori: il prof. Boschi; che a suo tempo era anche guida autorevole della commissione grandi rischi e che poi, per colpa o per merito di una penosa telefonata che ancora gira in rete, risultò miserevolmente agli ordini di Bertolaso. Si proprio quel Guido Bertolaso che imponeva a lui ed a tutta la “Grandi rischi” di rassicurare gli aquilani; cosa che risulta con chiarezza dalle intercettazioni e dagli atti giudiziari del famosissimo e seguitissimo processo; e tutti riuscirono a rassicurare talmente bene, che quella tragica notte ci fu un’ecatombe. Anch’io ne risultai rassicurato perché, mi dicevo, avranno a sostegno dati certamente fondati a me sconosciuti; invece ad essere fondati erano solamente i miei dubbi. Dubbi che molti come me avevano e che scaturivano evidenti dalla stridente contraddizione fra il diffuso ed “Imposto” mantra dell’imprevedibilità e la propalata prevista certezza che la tragica forte scossa non ci sarebbe stata. Ebbene professore, al di là di questo sgradevole frammento di storia, che un pò offusca la passata immagine dell’importantissimo Ente che lei guida dal 2016, rilevo con grande piacere la storica svolta impressa dalla sua presidenza.

Con grande piacere, perché la futura possibile prevedibilità dei terremoti da lei autorevolmente affermata a “Leonardo” pochi giorni fa, molto meno autorevolmente l’ho affermata più volte e pubblicamente anch’io molti anni prima di Lei; anche in due canali televisivi purtroppo di emittenza solo locale; ma se la nota conduttrice televisiva Monica Setta me lo avesse permesso, lo avrei detto anche nella seguitissima diretta televisiva di RAI 1 della pasqua del 2009 (a 6 giorni dal devastante terremoto). Invece mi impedì di farlo perché, come mi confessò a fine trasmissione, era spaventata dalla fatwa emessa in quel periodo da Bertolaso e Berlusconi, contro chiunque si fosse permesso di fare esercizio di previsione sismica; esercizio che contraddicendosi clamorosamente fu invece fatto proprio da loro e dagli scienziati a loro sottoposti, prevedendo che la grande scossa non ci sarebbe stata. In quella trasmissione, nella mia brevissima ed intrusa risposta ad Antonio Padellaro, che sosteneva apoditticamente la assoluta imprevedibilità dei terremoti, riuscii solo a dire “Non sono d’accordo”; e nessuno degli autorevoli astanti, la Setta, lo stesso Padellaro, Rosario Trefiletti e gli altri, sentirono il dovere di chiedermi perché non ero d’accordo; così additandomi tacitamente come lo “scemo di turno” da ignorare. Come già detto, ho avuto modo solo in seguito di precisarlo e scriverlo pubblicamente in varie altre occasioni, anche se di impatto mediatico purtroppo irrilevante rispetto alla richiamata trasmissione di RAI 1; erano infatti oltre 12 milioni i telespettatori, compresi Bertolaso e Berlusconi, di fronte ai quali subii quella terribile figuraccia; confesso che non l’ho ancora metabolizzata e neanche i miei figli me l’hanno ancora perdonata. Mi consenta però di rilevare, Professore, che molto probabilmente, dopo le penose vicende legate al terremoto di L’Aquila, l’INGV soffre ancora della sindrome allergica al radon; perché altrimenti, in quanto precursore rilevabile nell’ambiente molto più velocemente ed agevolmente del vanadio e dell’arsenico da Lei considerati, avrebbe dovuto comunque citarlo; cosa che invece non ha fatto.

Mi consenta anche di rilevare e non me ne voglia, che la presenza di vanadio e di arsenico nelle falde acquifere, che fu da voi rilevato nell’imminenza del sisma del 24 agosto 2012, non sempre precede un episodio sismico; proprio come accade con il radon. La loro emissione è infatti conseguenza delle varie compressioni che subiscono le faglie, alle quali non sempre segue un terremoto. Avrebbe quindi anche Lei dovuto precisare che una attendibile premonizione la si potrà avere solo dopo averli studiati e registrati negli anni, unitamente ai tanti altri possibili precursori; ed avendolo fatto specialmente e con attenzione, nell’imminenza dei tanti altri terremoti che sicuramente ancora si avranno. L”anche” vuole indicare che io l’ho fatto sia in televisione, nel 2014 e nel 2017, sia per iscritto con le seguenti testuali parole: “… occorre mettere a sistema tutti i precursori sismici, monitorandoli costantemente e studiandone le variazioni. Un sistema impostato in modo tale da auto implementarsi e perfezionarsi sempre più, grazie ai feed-back che si potranno avere dall’andamento delle variazioni rilevate nel corso del tempo e degli anni ed in particolare nell’imminenza dei futuri e purtroppo tanti terremoti che ancora ci saranno. Solo un sistema siffatto potrebbe nel tempo portare a premonizioni di attendibilità crescente e sempre più prossime a quelle necessarie per salvare un crescente numero di vite umane”.

Domenico Mastrogiuseppe – Fisico