E Pettorano scommette sulla polenta rognosa

Pettorano,7 agostro– A Pettorano sul Gizio arrivano gli Yellow days. L’evento nasce in onore della regina delle cucine locali: la polenta rognosa. A seguito del periodo buio vissuto soprattutto dalle attività di ristorazione, causa pandemia da Covid-19, l’Associazione Pro Loco di Pettorano ha deciso di navigare controcorrente e proporre quattro giornate dedicate ad un piatto tipicamente invernale.

Previa prenotazione obbligatoria, con menù dal costo fisso popolare ed economico di 15 euro presso le attività di ristorazione del borgo, nei giorni 19-20 e 26-27 agosto, si potrà assaporare la genuinità della polenta rognosa accompagnata dai famosi mugnoli di Pettorano, salsicce, arrosticini e crustole. Il tocco di classe potrà attribuirsi al miglior vino d’Abruzzo e alle birre selezionate. Il “Bar Ristoro Il Chiosco”, il “Risto Bar Frale’” ed i ristoranti “Il Torchio” e “La Locanda”, apriranno le loro porte a chi avrà voglia di riempire corpo e spirito, e passare una giornata, anzi quattro, all’insegna del buon cibo, della buona tavola e della cultura. Sarà, infatti, possibile ascoltare la storia che ha portato la polenta sul trono della cucina tipica di Pettorano.

Il paese ai piedi del Monte Genzana racchiude in sé tradizione e innovazione grazie ai ristoratori che hanno sposato l’idea di mettersi in gioco per amor di folclore e speranza nel futuro. Commercianti che con le unghie e con i denti hanno lottato affinché un giorno si potesse tornare a respirare la libertà di un tempo. Una libertà che si sta assaporando a piccoli passi con rinnovato valore.

“In una fase importante e allo stesso tempo delicata come questa, in veste di Associazione Pro Loco di Pettorano abbiamo voluto dare un doppio segnale: da una parte quello di infondere fiducia e stimolo alle categorie più colpite dal lungo periodo di chiusura causa pandemia, ovvero, ai ristoratori e ai gestori di locali dediti alla ristorazione, permettendo loro di farsi conoscere, ed ampliare la loro clientela; e dall’altra quello di puntare sulla tradizione del nostro paese. Non essendosi potuta svolgere la 59esima edizione invernale della Sagra della Polenta proprio in virtù delle restrizioni da Covid-19, abbiamo deciso di creare questa edizione anomala in un periodo che, forse per qualcuno può essere strano per degustare la polenta, ed invece noi ci crediamo e ci puntiamo – spiega Anna Paola Fasoli, Presidente della Pro Loco di Pettorano sul Gizio – Perché non sfruttare questo periodo caratterizzato dalle vacanze e dallo stare spesso in famiglia o con i nostri migliori amici, per radunarsi intorno ad una tavola imbandita e gustarsi il “frutto” della tradizione di Pettorano, unita alle nostre tipiche e impareggiabili verdure, i mugnoli, agli arrosticini, le salsicce, ed il miglior assortimento di vini e di birre? Questo rappresenterà per noi della Pro Loco anche un esperimento poiché, in caso di successo, potremmo replicare anche la prossima estate, migliorando sempre più la 60esima edizione invernale.

È una scommessa che facciamo con chi verrà a Pettorano nei quattro giorni di questa nostra iniziativa, facendo affidamento sui visitatori del paese chiedendo loro fiducia nei confronti del neonato progetto per ripartire insieme, tutti uniti, nel segno della polenta e non solo – conclude così la Presidente esortando alla scoperta di nuovi eventi e nuove esperienze.

Il messaggio è forte e chiaro: abbattiamo le barriere convenzionali, non nascondiamoci dietro una società standardizzata, sentiamoci liberi di esprimere il nostro Io più profondo quando vogliamo, e perché no, anche davanti ad una gustosa polenta rognosa ad agosto.

Chiara Del Signore