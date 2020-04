E’ Pasqua,anche a Sulmona

Sulmona, 12 aprile-Non so come andrà a finire per ciascuno di noi questa incredibile vicenda del Coronavirus che ha gia’ cambiato la vita a milioni di persone, famiglie intere in Italia e nel mondo Tutti sembriamo impotenti a fronteggiare una malattia che non risparmia nessuno indipendentemente dall’età, sesso, ragione sociale, fede politica.

Una certezza però forse sta maturando nel cuore della gente Ormai è convinzione diffusa che quando il tutto sarà superato e si potrà riprendere l’attività quotidiana, magari gradualmente e in forme ridotte, sicuramente molte cose saranno già cambiate o dovranno cambiare presto. Di certo nulla sarà piu’ come prima. Già proprio questa è una delle prime sfide che ci troveremo di fronte

Oggi è comunque Pasqua, una festività molto sentita dai sulmonesi,e la nostra speranza deve partire proprio dalla convinzione che proprio questa giornata , così diversa, così dolorosa potrà aiutarci a spingerci verso una ricostruzione interiore, per guardare avanti con un pizzico di speranza

Cambieranno , probabilmente, molte cose sul piano dei rapporti umani, sociali delle persone. Cambierà, dovrà cambiare, anche la politica perché ad esempio quella offerta a vari livelli negli ultimi tempi non potrà trovare piu’ spazio anche perché da Roma a Sulmona, passando per la Regione, si ha bisogno sempre piu’ di gente competente, efficiente, pulita adeguata ad operare per rispondere con immediatezza ai bisogni della gente

Già , oggi piu’ di ieri, si ha bisogno di certezze e riferimenti forti nelle Istituzioni capaci di dare risposte rapide alla propria gente nei momenti dell’emergenza. La politica quindi avrà bisogno di regole nuove, di grande solidarietà, di piu’ fatti e meno ricerca di spazi per conquistare consensi.

Tutti stiamo assistendo da molte settimane allo spettacolo indecoroso offerto a livello nazionale soprattutto in molte Regioni del Nord per anni considerate modello di riferimento importante mentre oggi si scopre che proprio in quei territori dove la politica ha tradito la sua missione soprattutto là dove si sono consumate le furbizie spregiudicate e dove fiumi di soldi destinati a realizzare servizi e strutture importanti nella sanità pubblica hanno preso strade diverse

E quello che è capitato nella nostra città in queste ultime settimane speriamo possa servire da lezione perché, con grande franchezza va detto che ai sulmonesi è piaciuta molto la ferma posizione del sindaco di Sulmona Casini nei confronti del Presidente della Regione che, con grande disinvoltura ,ha liquidato le preoccupazioni del primo cittadino quindi di una comunità antica e prestigiosa, in una forma anomala che qualcuno ha definito un vero “ strappo istituzionale” tant’è che solamente nelle ultime ore è arrivata ,con ritardo, una lettera chiarificatrice di Marsilio

Non ci pare di trovare un comportamento analogo di nessun Governatore nella storia del regionalismo abruzzese nei confronti della nostra città Anzi quando nell’autunno del 2016 in città si lottava per la difesa del Punto nascite e a Palazzo San Francesco arrivò il Presidente del Regione D’Alfonso per parlare, con garbo e rispetto con in manifestanti che protestavano da giornni, per molto meno fu inseguito vivacemente per le scale del Comune e guadagnò la fuga protetto dalle forze dell’Ordine. E fra quelli che protestavano c’erano anche tanti amici della città del suo Partito, il Pd, che protestavano in prima linea per difendere gli interessi della città

In questa vicenda che ha visto protagonista Marsilio non si è levata una voce di dissenso su quel comportamento, né dalla maggioranza né dall’opposzione e diciamo nemmeno dalle due consigliere regionali che avrebbero potuto anche timidamente presentare uno straccio di interrogazione in Consiglio regionale e chiedere per quali ragioni, ad esempio, la città di Sulmona ,la loro città, una delle piu’ importanti e prestigiose in Abruzzo, era stata trattata in questo nodo dal Governatore abruzzese che pure a Sulmona aveva raccolto tanti consensi e promesso tante cose

E’ troppo comodo prendersela con una persona, il sindaco, in una emergenza così delicata dove oltre a dover agire e scegliere in solitudine si deve assumere molte responsabilià di diversa natura. E gli altri ? Il Consiglio comunale ed i suoi consiglieri per cinquanta giorni non hanno dato segni di vita. Solo qualche giorno addietro hanno deciso di tenere una strana conferenza dei capigruppo senza trovare un pizzico di solidarietà ( che malinconia!!) per stare con la città in un momento così difficile

Molti di quei fenomeni che dalla politica hanno ottenuto troppo, che vantavano esperienze politiche e amministrative robuste che promettevano di cambiare il mondo in campagna elettorale sono scomparsi dalla scena politica cittadina Nessuno ha fiatato nessuno ha proposto nulla. Stessa cosa per molti partiti e movimenti. E quando qualcuno ha aperto bocca è stato solo perché alla ricerca di un pizzico di visibilità

Non ci è piaciuto nemmeno quel qualunquismo diffuso anche fra molti sulmonesi e che se ne sono stati alla larga invece di fare quadrato attorno al sindaco che, puo’ anche non piacere per le sue simpatie politiche , ma che oggi rappresenta per la nostra città un riferimento istituzionale preciso,piu’ del tanto auspicato Commissario, che merita sostegno e solidarietà perché solo un sindaco forte puo’ avere piu’ forza contrattuale e di persuasione per la nostra comunità

Così capita in tutte le città normali e così è capitato in passato, ad esempio, a L’Aquila dove il sindaco Cialente durante il sisma del 2009 aveva il sostegno pieno da parte della politica di sinistra ma anche di destra che incalzava giornalmente la Regione (con Chiodi Presidente) e il Governo guidato da Berlusconi E quelli che poi nel tempo hanno parlato del miracolo aquilano pochi ricordano che tanti risultati la città li ha potuti cogliere grazie alla coesione tra la politica e la comunità locale

Eppure c’è un tempo in politica per le divisioni e polemiche e c’è un tempo per la coesione e la solidarietà. Ne siamo convinti sostenitori ancora oggi percè che la nostra città è proprio in questi momenti difficili sa trovare nuove energie e forza per risorgere. Noi ne siamo convinti perché conosciamo bene Sulmona e la sua gente.

E questo è forse l’augurio piu’ bello che possiamo fare a tutti i sulmonesi proprio in questo giorno di Resurezione perché possa rappresentare per la nostra città un nuovo inizio Buona Pasqua a tutti

Asterix