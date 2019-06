E’ originario di Sulmona il carabiniere ucciso nel bergamasco

Sulmona, 17 giugno- E’ originario di Sulmona il carabiniere Emanuele Anzini,41 anni, travolto ed ucciso nel corso della notte da un automolista ubriaco. La tragedia si è consumata nel consumata intorno alle 3 di questra mattina a Terno d’Isola (Bergamo). Anzini un appuntato del Nucleo radiomobile di Zogno è padre di una bimba che vive in città. Un’utilitaria lo ha trascinato per una cinquantina di metri: è morto sul colpo. Al volante un cuoco 34enne di Sotto il Monte, che pare fosse in stato di ebbrezza al momento del fatto ed è stato arrestato per omicidio stradale. L’investitore è già stato arrestato per o9micidio stradale (h. 11,00) ( segue)

Il cordoglio del Presidente Marsilio

Sulmona, 17 giugno– “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico episodio di Terno d’Isola, nel bergamasco, dove è rimasto ucciso l‘appuntato dei Carabinieri del Nucleo radiomobile Emanuele Anzini, originario di Sulmona. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere la mia solidale vicinanza all’Arma dei carabinieri e la commossa partecipazione ai familiari dell’appuntato Anzini”. Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. (h.11,15)