E’ originaria di Roccacasale la donna uccisa nella notte a Carmagnola

Sulmona, 29 gennaio- Ha destato enorme impressione in Valle Peliogan la Tragedia familiare che si è consumata in provincia di Torino: intorno alle 3 di questa notte, in un’abitazione a Carmagnola dove un italiano 39enne. Alexandro Riccio, ha ucciso, con un oggetto contundente, al culmine di una lite familiare, la moglie, 39 anni Teodora Casasanta originaria di Roccacasale dove risiedono diversi parenti e conoscenti ed il figlioletto di 5 anni poi ha tentato il suicidio, lanciandosi dal balcone dell’appartamento. I vicini di casa hanno chiamato i carabinieri che sono subito arrivati sul posto. L’uomo, è stato trasportato al Cto di Torino, non in pericolo di vita, piantonato in stato di fermo dagli stessi militari. Sulla scena del crimine, i rilievi tecnici sono condotti dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino