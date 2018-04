Sulmona, 21 aprile– Nel giorno piu’ importante per la città con la grande manifestazione anti Snam in porogramma per oggi, Sulmona si scopre senza amministrazione comunale, con una maggioranza sfilacciata, litigiosa, pasticciona. A meno di due anni dal suo insediamento quel risultato politico che era stato costruito fuori , lontano da Suilmona, in un ristorante pescarese e che aveva dato vita ad una campagna elettorale farlocca, fatta di finzioni e polemiche finte,aveva però lanciato segnali di speranza attraverso un forte rinnovamento nell’Amministrazione comunale senza partiti, e soprattutto con tante donne. La città aveva capito il messaggio uscito dalle urne e sognava una Sulmona migliore. Invece ?

Dopo meno di due anni il Governo del civismo è stato un fallimento su tutti i fronti L’Amministrazione comunale tra litigi contonui dimissioni, girandola di Assessori, il sindaco che restituisce la fascia,il lungo balletto a convincerla al ritiro ,il cambio di altri assessori. Ma di risultati poco o niente. Anzi nel bel mezzo di questo cammino a Palazzo San Franecso oltre ad amministrare male hanno comunicato peggio. Ognuno a modo proprio esaltando non la comunicazione istituzionale ( che è cosa seria e che dovrebbe ispirarsi a regole precise sempre la Pubblica Amministrazione) ma la comunicazione politica a servikzio di qualche compare di riferimento. E poi nel bel mezzo anche il voto sul declassamento dell’Ospedale e il silenzio assordante sulle continue mortificazioni della Regione.

Quello che accadrà ora lo sapremo, lo dovremo sapere, prima del voto sul bilancio (e non dopo come continua a ripetere il sindaco) perché si gioca a carte scoperte e non nelle segreter stanze di qualche cantina come amano coloro che vogliono sfuggire al confronto trasparente nell’Aula di palazzo San Francesco. Ora inutile nasconderlo la minoranza è rafforzata rispetto ad un mese fa ed è chiaro che la partita si gioca sui compportamenti che assumeranmno queste forze politiche. Primo fra tutti il Pd che deve uscire dalle sue ambiguità perché non possono essere i giochetti a livello regionale a condizionare il comportamento del Pd locale. La città ha già pagato prezzi altissimi per insguire queste strade

.La citta per seguire questa logica è stata svenduta e mortificata. L’intervista di oggi di Di Masci al Centro ha già scatenato reazioni a catena in città Il Pd ,dicono in tanti, non è la Croce Rossa o la società di mutuo soccorso. La politica ha regole precise che non possono essere calpestate. Piu’ credibile è la posizione lanciata alla vigilia dell’estate dal Capogruppo Antonio Di Rienzoe rilanciata dal nostro giornale in piu’ occasioni. Da questa vicenda si potrà uscire solamente con una “giunta di salure pubblica” con la distinzione di ruoli fra maggioranza e minoranza, guidata da Il sindaco Casini ( che non puo’ essere sostituita) ma affiancata da un Esecutivo di altro profilo tecnico e amministrativo ( non c’è posto per mezze tacche) condiviso da tutti e scelto insieme dalle forze politiche di maggioranza e minoranza per realizzare tre o quattro punti precisi,ben individuati e che rappresentano le priorità per la città.

A dicembre verifica generale del lavoro fatto e bilancio dell’operazione e si deciderà per il prosieguo. Il vantasggio di questa strategia ?.Servirà a svelenire la politica cittadina, costruirà le condizioni per rilanciare Sulmona nello scacchiere regionale,potrebbe rappresentare il modello da seguire per le prossime amministrative sotto scrivendo un “ patto per la città”. E ora piu’ che mai i sulmonesi vogliono vederci chiaro e non intendono delegere piu’ nulla a nessuno e soprattutto usare Sulmona per giochetti vari che la politica regionale altrove non puo’permettersi.Ma il vento sta cambiando, anzi è già cambiato (h.9,00)