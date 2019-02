E’ nata la nuova Giunta Comunale a Sulmona. E ora ?

Sulmona, 25 febbraio- Nella notte è arrivata la cicogna a Palazzo San Francesco ed ha portato la nuova Giunta comunale ( l’ennesima della gestione Casini) ed ha già prodotto altri guasti e altre polemiche In primo luogo quella dell’ufficializzazione. E’ strano che questa cicogna ha bussato solamente alla porta di qualche redazione o dei soliti vilionisti dell’informazione di Palazzo e non a tutti come correttezza istituzione avrebbe imposto. In secondo luogo la grande confusione che regna oggi nella politica cittadina e avrebbe consigliato di muoversi in maniera diversa. Del nuovo Esecutivo guidato da Casini ( liste civiche- Pd ), secondo le voci raccolte, dovrebbero far parte Mauro Tirimacco ( imprenditore in quota Pd), Manuela Cozzi ( imprenditrice di Anversa in quota Pd), Luigi Biagi,architetto,Pierino Fasciani e Stefano Mariani(attuale assessore al bilancio) unico confermato della precedente Giunta.

Non entriamo nel merito delle scelte che meritano tutte rispetto e attenzione e che in una fase così delicata per la città meritano di essere sostenute per il lavoro che li attende. Il metodo politico però è da censurare e non lascia sperare in niente di positivo. Doveva essere una Giunta di salute pubblica come aveva invocato il Pd, si è tramutata invece in una proposta assai debole quasi da quattro amici al.. bar Alcune scelte sono alle prime esperienze mentre ne occorrevano forti e prestigiose. Proviamo ad immaginare quanto tempo occorrerà,con una macchina amministrativa disastrata, lavorare per preparare decisioni utili per fronteggiare le emergenze in atto. Sul piano politico poi c’è da aggiungere che la soluzione adottata ha scatenato vivaci reazioni in casa del Pd perché la soluzione adottata non piace alla base e dove questa mattina si parla già di dimissioni a catena.Insomma quella che doveva rappresentare un’occasione per accantonare ritardi e polemiche che hanno caratterizzato la politica sulmonese in questi ultimi anni rischia di tramutarsi ora in una vera polveriera dentro e fuori il condominio ” Palazzo San Francesco”. Staremo a vedere.(h.9,00)