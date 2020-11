 E’ morto stamani l’avv.Ferdinando Margutti, uomo della Dc coerente e leale

Avezzano, 6 novembre– Si è spento stamani presso l?Ospedale Avezzano l’avvocato Ferdinando Margutti professionista largamente apprezzato non solo nella Marsica ma in tutta la Regione e soprattutto volto noto della Democrazia Cristiana. Era molto noto anche a Sulmona e in Valle peligna dove contava molti amici Era stato Consigliere regionale e Deputato , ma anche amministratore locale e componete per moltio anni della Fondazione Carispaq. Protagonista indiscusso nella battaglia per il rconoscimento di Avezzano provincia e soprattutto del riconoscimento della Facoltà di Giurisprudenza sempre ad Avezzano. Aveva 86 anni (h. 13,30)