E’ morto Peppino Verrocchi

Sulmona, 3 aprile- Si è spento stamani Giuseppe ( Peppino) Verrocchi già primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Sulmona. Aveva 76 anni e da alcuni mesi era stato colpito da una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Professionista serio ed apprezzato era assai conosciuto non solo in città ma anche in molti altri centri abruzzesi dove aveva svolto presso i vari ospedali (Popoli,Pescina,Tocco da Casauria) la sua attività. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio ( ore 15) presso la Chiesa di Cristo Re Alla famiglia Verrocchi e al fratello dott Filippo le condoglianze della nostra redazione (h. 15,30)