 E’ morto il giornalista Gianfranco Colacito

Sulmona,21 maggio– Giornalismo abruzzese in lutto. Stamani si è spento a Teramo, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni, il giornilsta aquilano Gianfranco Colacito, 81 anni, collaboratore e firma prestigiosa per anni di quotidiani,periodici e agenzia di stampa. Per un lunghissimo periodo è stato caposervizio per la redazione abruzzese dell’Agi ( l’Agenzia Giornalistica Italia). Poi aveva collaborato con molte emittenti televisive abruzzese e da diversi anni aveva fondato il giornale online “InAbruzzo” di cui è stato direttore respponsabile.

Professionista straordinario, colto,ironico, rispettoso ma anche osservatore attento e scrupoloso .Insomma un giornalista di altri tempi che si faceva apprezzare prima di ogni cosa per la qualità del suo lavoro. Il nostro direttore, la redazione e tutti i collaboratori si stringono attorno alla sua famiglia e formulano le pèiu’ sentire condoglianze ( red)

( ph. da Rete8 Abruzzo)