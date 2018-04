E’ morto Giovanni Margiotta

Pratola Peligna, 29 aprile– Si è spento stamani nella sua abitazione a Pratola Peligna , dopo una malattia che da qualche tempo lo aveva coklpito,l’avv. Giovanni Margiotta. Aveva 81 anni. Professionista preparato e umanamente sinpatico ,era assai conosciuto in città e fuori.. In passato era stato anche impegnato in politica nelle fila della Democrazia Cristiana ed era stato per un periodo sindaco della cittadina peligna.Negli anni ottanta era stato anche presidente del Comitato Regionale di Controllo ( Co.Re.Co). I fumerali si svolgeranno domani pomeriggio ( lunedì 30 aprile) alle ore 16 a Pratola Peloigna ( Chiesa San Lorenzo). Alla famiglia Margiotta le condoglianze della nostra redazione (h. 17,00)