E’ morto Gaetano Novello fu presidente del Consiglio regionale

Sulmona, 20 aprile– E’ morto Gaetano Novello, ex presidente del Consiglio regionale abruzzese ed ex sindaco di Pescara. Novello, originario di Taranto, aveva compiuto 89 anni qualche giorno fa. Stando a quanto si apprende, era malato da tempo ed e’ deceduto per cause naturali. Esponente di rilievo della Democrazia Cristiana abruzzese, ha ricoperto il ruolo di sindaco del capoluogo adriatico dal 1963 al 1971. Per due volte ha fatto parte della Giunta regionale e, dal 1985 al 1988, ha ricoperto la carica di presidente dell’Assemblea legislativa abruzzese.

Il cordoglio del Presidente Sospiri

Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri esprime il suo cordoglio e di tutta l’Assemblea legislativa regionale per la scomparsa di Gaetano Novello, ex Presidente del Consiglio regionale durante la IV Legislatura ed ex sindaco della città di Pescara. Nell’esprimere la vicinanza alla famiglia, Sospiri sottolinea come Novello abbia ricoperto un ruolo di primissimo piano nella storia politica della nostra regione e per questo suo considerevole contributo deve essere ricordato dalle presenti e dalle future generazioni di amministratori abruzzesi.

( segue)