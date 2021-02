E’ morto Franco Marini, era stato anche Presidente del Senato

Sulmona, 9 febbraio- È morto Franco Marini, già presidente Senato, ministro del Lavoro, segretario generale Cisl e Segretario nazionale Ppi. Aveva 87 anni, Marini a gennaio era stato ricoverato per Covid. Inizialmente le sue condizioni di salute non destavano preoccupazioni anche se i medici furono costretti a ricorrere alla respirazione assistita. Era nato a a San Pio delle Camere il 9 aprile del 1933, Franco Marini è stato segretario generale della CISL, presidente del Senato, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo. È stato presidente del comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Era molto legato anche alla nostra città dove conta ancora tanti amici

Le reazioni

Tante le reazioni che si vanno accavallando in queste ore dal mondo politico nazionale e da rappresentanti del Parlamento europeo. Anche in Abruzzo il cordoglio per la scomparsa del politico,dell’uomo delle Istituzioni e sopratutto di un grande difensore della nostra regione

LIRIS: “MARINI UN ESEMPIO DI LIBERTA’, DEMOCRAZIA, ATTACCAMENTO ALL’ABRUZZO”

L’Aquila – “Franco Marini è stato un riferimento centrale per la vita politica e sindacale della nostra provincia, della regione, dell’Italia intera. Con tenacia, caparbietà e uno sconfinato senso delle istituzioni è riuscito a ricoprire ruoli di assoluto rilievo nel panorama nazionale: segretario generale della Cisl, presidente del Senato, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo, fino ad aver sfiorato l’elezione al Quirinale che avrebbe reso giustizia alla sua intera esperienza politica, sindacale, sociale, culturale. Marini rappresenterà sempre un modello di integrità, libertà, attaccamento ai valori democratici più profondi. La sua battaglia per l’equità sociale, durata una vita intera, dovrà essere monito per tutte le classi dirigenti. Il legame con la sua terra e le sue origini ci restituiscono il senso di una abruzzesità vera e profonda, quasi iconografica: uno stimolo per tutti a tenere sempre in estrema considerazione la tutela della nostra regione”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris.

Cordoglio di Fratelli d’Italia per la scomparsa di Franco Marini

Pescara “A nome di tutto il partito di Fratelli d’Italia, esprimiamo cordoglio per la scomparsa di Franco Marini, presidente del Senato, illustre sindacalista ed ex ministro del lavoro, nonché segretario del partito popolare italiano. L’Abruzzo e l’Italia perdono un uomo di grande spessore, un importante punto di riferimento, che ha saputo rappresentare la nostra terra nelle più alte cariche istituzionali”.

Così, in una nota congiunta, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Guerino Testa ed il segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi.

QUAGLIARIELLO: GRANDE ITALIANO E GRANDE ABRUZZESE

“Scompare con Franco Marini un grande italiano e un grande abruzzese. Uomo appassionato, mediatore dalla schiena dritta, ha sempre anteposto le ragioni della politica alle sue sorti personali. Ha onorato il mondo sindacale e quello delle istituzioni con un’energia e una generosita’ rare a quel tempo e ancor piu’ in quello presente, cosi’ liquido che di una persona della sua umanita’ si avvertira’ ancora di piu’ l’assenza”. Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, di ‘Idea-Cambiamo’ ( segue)

MARSILIO: ABRUZZO PERDE FIGURA AUTOREVOLE E RISPETTATA

– “L’Abruzzo perde una delle sue figure piu’ autorevoli e rispettate. A nome mio e della giunta regionale esprimo il cordoglio per la scomparsa di Franco MARINI, politico e sindacalista che ha svolto la sua attivita’ raggiungendo i massimi livelli istituzionali prestando sempre particolare attenzione alla sua terra d’origine”. Questo il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, alla notizia della morte del politico abruzzese. ( segue)