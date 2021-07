E’ morto Fernando Ranalli

Sulmona, 30 luglio. E’ morto nel corso della notte Fernando Ranalli, 70 anni, Presidente della Federazione Provinciale di ciclismo, personaggio assai conosciuto in città ed in Abruzzo per la sua infaticabile attività sportivo ma soprattutto per le sue doti stroardinarie di umanità.

Era stato ricoverato presso l’Ospedale di Sulmona in condizioni assai delicate perché poco prima, verso le 20, tornando da Rivisondoli mentre viaggiava lungo la statale 17 tra Roccapia e Pettorano a bordo della sua moto è stato travolto da una Mercedes guidata da un 77 enne di Teramo. Che nel tentativo di evitare uno scontro frontale nel rientrare nella sua corsia lo ha ha investito facendolo cadere rovinosamente a terra bProntamente soccorso e trasporto presso l’Ospedale di Sulmona le sue condizioni erano apparse subito molto gravi anche se la speranza dei parenti e dei tanti amici di poterlo vedere anche vincitore in questa occasione erano tantissime.

Ma nonostae gli sforzi dei medici il cuore di Fernando ha cessato di battere nella notte. Alla famiglia Ranalli e al figlio Antonio, collega giornalista, le piu’ sentire condoglianze di tutta la redazione e di tutti i collaboratori del nostro giornale