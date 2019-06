E’ Michele Fina il nuovo Segretario regionale del Pd

Sulmona, 30 Giugno- Michele Fina è il nuovo segretario regionale del Pd Abruzzo. La scelta è arrivata sulla base di un’intesa unitaria di tutte le componenti. Oggi scadevano i termini per la presentazione delle candidature per il Congresso regionale di fine luglio . La scelta di cui si parlava da settimane e maturata quindi negli ultinmi giorni per arrivare ad una candidatura unitaria alla quale hanno concorso le altre mozioni congressuali. Un segnale, è già stato definito, di grande interesse che vede il Pd abruzzese ricostruire quella unità interna indispensabile per affrontare le prossime sfide che attendono il Partito Democratico e l’Abruzzo. Forse già nella gionrata di domani sarà ufficializzata la decisione e saranno spiegate le ragioni dell’intesa ed il programma di lavoro.

Chi è Michele Fina? 41 anni, abruzzese. Direttore del think tank “TES – Transizione Ecologica Solidale”, Presidente della scuola di formazione politica “Accademia Primo Levi”, Responsabile nazionale Università e Ricerca del Partito Democratico. Ha collaborato con Andrea Orlando, prima come Capo Segreteria del Ministro dell’Ambiente e poi come consigliere del Ministro della Giustizia. Ha fatto parte del Cda dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Dal 2004 al 2010 è stato Assessore alle Risorse naturali e alla Protezione civile della Provincia dell’Aquila. Dopo un lungo impegno nella Sinistra giovanile, dal 2007 al 2011 è stato segretario provinciale del Pd .(h. 20,30)