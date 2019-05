E’ l’Alto Sangro la capitale del Centro Abruzzo

La fotografia emerge dall’ultimo rapporto di Aldo Ronci che apre scenari nuovi che impongono strategie diverse alla politica. I dati socio economici dell’Alto Sangro sono stati elaborati tenendo conto che esso è sede del bacino sciistico più importante dell’Appennino.Questo significa che anche in Valle peligna e a Sulmona,in particolare, occorre cambiare mentalità,organizzazione e sopratutto programmare in modo diverso le sfide del futuro imponendo alla Regione politiche nuove non più’ rinviabili

Sulmona, 5 maggio- L’occasione è stata offerta sere addietro nel corso dell’iniziativa promossa dal Phanathlon club presieduto dall’arch. Luigi La Civita dedicato agli spotrt invernali che ha chiamato a raccolta operatori economici dell’Alto Sangro e della nostra zona ma anche amministratori locali ,provinciali e regionali per una riflessione attenta, diversa, abbastanza originale per suggerire anche un’agenda di lavoro a quanti hanno il dovere di agire per promuovere condizioni diverse per la crescita e lo sviluppo di questo territorio. Nel mezzo s’inserisce la relazione del prof. Aldo Ronci, sulmonese tenace e coraggioso, che da anni si batte per affermare, anche con i suoi studi e ricerche, il diritto alla sopravvivenza al Centro Abruzzo.

E i dati non si prestano ad interpretazioni politiche di comodo perché sono freddi ma al tempo stesso precisi ci dicono che L’Alto Sangro, per numero di presenze turistiche, per numero di imprese di alloggio e ristorazione, per entità di valore aggiunto prodotto, è il motore dell’economia del Centro Abruzzo ma esso, però presenta comunque due punti deboli:

il primo si manifesta con lo spopolamento che si sta verificando nella maggior parte dei piccoli comuni dei quali è composto;

il secondo sta nel fatto che sono ancora poco numerose le presenze nel periodo estivo infatti nell’Alto Sangro il numero di presenze nel periodo estivo è circa la metà di quello invernale mentre nel Trentino Il numero delle presenze estive è circa il doppio di quello invernale.

Per quanto riguarda la bassa presenza estiva bisogna rendere il territorio più attrattivo dal punto di vista turistico,

curando meglio l’arredo urbano,

offrendo una più ampia possibilità di scelta di praticare sport estivi,

mettendo a disposizione dei turisti una offerta più differenziata di attività di svago e divertimento

e soprattutto con una vasta e capillare campagna di marketing territoriale perché l’Abruzzo e in particolare le sue attrattive turistiche sono ancora troppo poco conosciuti in campo nazionale e ancora di più in campo internazionale.

La fotografia che emerge dalla realtà di oggi è questa. Ora spetta alla politica individuare misure giuste e puntuali perchè queste risorse di cui dispone il territorio possano tramutarsi in grandi opportunità di sviluppo e di crescita che deve guardare lontano smettendola di piangersi addosso restando immobili. (h.9,00)