E’ la notte di Halloween

Sulmona, 31 ottobre- Tutto è pronto per la tradizionale notte del trentuno ottobre, meglio conosciuta come la notte di Halloween, evento atteso tutto l’anno nel mondo con feste, veglioni, cene. Ha origine celtica e si diffonderà in tutto il mondo a partire dagli Stati uniti D’America, nazione nella quale avrà un’enorme diffusione. In tutto il mondo ha avuto espansione eterogenea con sfilate in costume, feste per bambini, i quali girano sia di casa in casa, sia di locale in locale, pronunciando la domanda fatidica “dolcetto o scherzetto”.

Una delle peculiarità della festa, uno dei suoi pilastri storici, è la simbologia della morte, dell’occulto, con uno dei simboli fra i più emblematici che è quello della zucca vuota, intagliata da un viso sorridente, al cui interno è collocata una candela per illuminare e far sorridere ancor di più il volto impresso nella zucca stessa. La notte di Halloween precede il giorno del primo novembre di tutti i santi; ha origini precristiane nel continente d’Europa, con particolare riferimento alle tradizioni celtiche, più precisamente all’arcipelago britannico, alle isole britanniche.

Secondo la tradizione inglese anglosassone la notte del trentuno di ottobre, quando le ombre della sera e della notte, iniziano a scendere, le anime dei defunti tornano sulla terra unendosi a streghe, fantasmi ed altro ancora; credenze popolari forse finanche intrise di mistero e leggende, giunte sino ai nostri giorni e diffusesi in tutto il mondo nel corso della storia. Fra le testimonianze di tali credenze popolari ricordiamo i costumi, soprattutto indossati dai bambini, per girare di abitazione in abitazione, di locale in locale, domandando dolci ed altro ancora.

La notte di Halloween ovviamente appassiona e coinvolge tutti ad ogni età: giovanissimi, meno giovani, anziani, accomunati tutti dall’essere coinvolti in questa notte magica di fascino, mistero, storia. Non mancano le leggende attorno alla notte di Halloween le quali le conferiscono ancor più fascino, mistero, coinvolgimento. Anche la città di Sulmona si prepara a vivere la note di Halloween: fervono infatti i preparativi in alcuni locali della città, con cene e veglioni, attendendo il tramonto, il calar delle tenebre, le quali segnano l’inizio della notte di Halloween e dei festeggiamenti. Una notte forse finanche magica che coinvolge tutti i continenti, il mondo intero, per la quale si attende un anno intero. Buona festa di Halloween erga omnes.

Andrea Pantaleo