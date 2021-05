E la Lega riparte da Federico e Di Simone

Sulmona, 14 maggio- Il coordinatore provinciale della Lega, Tiziano Genovesi, ha ufficializzato nelle ultime ore il nuovo assetto organizzativo del partito sul territorio provinciale Per l’area L’Aquila, il neo coordinatore è Daniele Ferella, per L’Aquila città è stato nominato Giorgio Fioravanti. Per l’area Marsica, il nuovo coordinatore è Pamela Di Iorio, mentre Giancarlo Cipollone è il neo coordinatore della città di Avezzano .Fabio Federico è il nuovo coordinatore dell’area Peligna, per la città di Sulmona il coordinatore sarà Nicola Di Simone.

“Le nomine rientrano in un percorso più ampio che punta alla crescita del territorio – spiega Genovesi – Sono sicuro che i neo coordinatori sapranno adoperarsi per valorizzare e potenziare il gruppo all’interno delle proprie città, favorendo nuove adesioni, facendo squadra, promuovendo e organizzando iniziative, con l’obiettivo di tutelare gli interessi e lo sviluppo del territorio della provincia.Certo del grande impegno che saranno pronti a mettere nei prossimi mesi, formulo a tutti i nuovi dirigenti territoriali e cittadini gli auguri per un proficuo lavoro. A breve annunceremo un ulteriore allargamento della presenza del partito sul territorio attraverso nomine aggiuntive che andranno ad aggiungersi a questa prima fase”, conclude il coordinatore provinciale.