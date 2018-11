E’ il Punto nascita che unisce il Centro Abruzzo. Forse

Sulmona, 10 novembre– Su una cosa la politica di casa nostra sembra essersi convinta: il Punto nascita presso il presidio Ospedaliero della città non puo’ essere chiuso. E’ di fondamentale importanza,perché posto al servizio di un territorio particolare, atipico per taluni aspetti, ma vasto e in un’area fra le piu’ complesse della regione.E lo si è capito nel corso della seduta straordinaria di oggi del Consiglio comunale di Sulmona aperta ai rappresentanti dei comuni del circondario, delle realtà sociali, del territorio, delle istituzioni sovracomunali ( la Provincia con il Presidente Caruso e la Regione con il Consigliere Di Nicola) della Senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S) Di grande significato anche la presenza di Mons. Fusco Vescovo della Diocesi .E poi tanta gente.

La delibera, per la verità tecnicamente ben impostata e molto argomentata, è stata votata all’unanimità e questo è un bel segnale. Ma l’occasione è stata anche un momento di riflessione attorno ad alcuni altri segnali che non possono essere sottaciuti. In primo luogo la convinzione diffusa sulla necessità di riportare il presidio Ospedaliero della nostra città ad Ospedale di primo livello perché la battaglia sul punto nascite, e non solo, avrebbe poco senso senza il conseguimento di questo obiettivo. E qui la politica locale a cominciare dal sindaco di Sulmona dovrebbe interrogarsi su quello che è successo in questi ultimi due anni quando buona parte della città scendeva per strada a difendere la storia del polo di attrazione e quindi l’Ospedale di primo livello e ancora piu’ recentemente sulla storia delle sette aree funzionali per restituire a Sulmona un ruolo strategico nella politica di programmazione regionale e soprattutto per difendere alcuni servizi essenziali per il territorio.

E perché non ricordare proprio oggi la decisione del Consiglio comunale di Sulmona nel luglio 2016 che votò a maggioranza il piano della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale ( una decisione che fece scalpore in Abruzzo) e l’anno successivo ( settembre 2017) che confermò con la delibera bis la stessa decisione. Certo si possono addurre tutte le motivazioni necessarie ( l’obbligo della Regione di attuare gli indirizzi del governo centrale, la condizione di commissariamento della sanità abruzzese, le cifre che parlavano tutte contro il territorio) ma quei comportamenti della politica locale sono apparsi agli osservatori piu’ attenti arrendevoli e molto deboli.

Ma ogni considerazione di questo tipo oggi passa in secondo piano rispetto al significato della decisione che va sostenuta con forza e convinzione perché da questa decisione, forse, puo’ ripartire una forma di lotta per richiamare l’attenzione della Regione ( che già si è mossa) e del Governo centrale a rivedere la decisione di chiudere il Punto nascita

E vale la pena ricordare la cocciutaggine , ma anche la determinazione con la quale si è battuto il prof. Aldo Ronci in questi anni( e anche di recente) che non ha mai smesso di credere che ogni strategia per il futuro del nostro territorio passa soprattutto attraverso il riconoscimento di un’Ospedale di primo livello, capace di garantire una serie di servizi compreso il punto nascita. Senza tralasciare obiettivi di fondo come il riconoscimento di Sulmona fra una delle sette aree funzionali della regione così come aveva dimostrato lo studio dell’Università “ G. D’Annunzio”

Tornando alla seduta straordinaria del Consiglio comunale non possiamo non rilevare tutta una serie di altri segnali a cominciare dalle tante assenze. Molti sindaci della zona non si son visti. E questo è un’aspetto assai grave non tanto perché evidenzia il fallimento della politica di coesione territoriale portata avanti dall’Amministrazione Casini ma perché il tema da affrontare è uno di quelli che dovrebbe unire, e non dividere, la politica anche in periodi pre-elettorali come quello che stiamo vivendo. Anche l’assenza del Consigliere regionale Gerosolimo, già assessore regionale alle Aree interne, non è piaciuta.

Insomma nonostante assenze, giustificate e strumentali, nonostante i ritardi, nonostante i comportamenti del passato quella di oggi per la città deve considerarsi l’occasione per riprendere un cammino interrotto due anni fa. Non importa se l’obiettivo potrà essere centrato con due anni di ritardo. Forse.