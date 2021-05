E domani a l’Aquila la presentazione del Museo d’arte contemporanea MAXXI

L’Aquila, 27 maggio– Dopo un percorso ad ostacoli lungo dodici anni, L’Aquila realizza il progetto di apertura del museo d’arte contemporanea MAXXI, gemello abruzzese dell’omonimo romano. Progetto dell’architetto Zaha Hadid,il museo aprirà le sue porte domani, 28 maggio, in presenza del ministro della cultura Dario Franceschini e della Presidente del progetto Maxxi, Giovanna Melandri. Con loro ci saranno Bartolomeo Pietromarchi, direttore MAXXI L’Aquila; Margherita Guccione, direttrice MAXXI Architettura; Hou Hanru, direttore artistico MAXXI; Pietro Barrera, segretario generale MAXXI; Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Sergey Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia. Il MAXXI è ospitato nel gioiello barocco del Palazzo Ardinghelli. La Presidente Melandri racconterà alle telecamere di Rai5 la meraviglia della rinascita culturale e artistica nel programma Art Night.

“A L’Aquila non arriva solo un museo e le collezioni nazionali del MAXXI, arriva un laboratorio di ricerca e formazione, residenze per artisti, insomma un progetto dinamico. Un luogo che bisogna far entrare negli spazi internazionali dedicati alla cultura contemporanea”, spiega Melandri nella puntata di Art Night in onda su Rai5 venerdì 28.

Restaurato nel 2020, Palazzo Ardinghelli aspetta l’inaugurazione dall’autunno dello scorso anno ma, la grave situazione pandemica ha tarpato le ali all’arte e non ha permesso alla cultura di aprire i battenti in anticipo. Palazzo Ardinghelli conserva nella sua memoria innumerevoli restauri dovuti a tre terremoti importanti, iniziando dal primo Rinascimento, passando per il XVIII secolo fino ad arrivare ai giorni nostri con adozione di criteri antisismici di ultima generazione.

Il Capoluogo Abruzzese annovera un altro successo culturale e torna a volare alto più forte di prima. La resilienza della città e degli abitanti abruzzesi ha fatto sì che molti desideri diventassero realtà, il sogno di vedere l’Abruzzo rialzarsi dalle ceneri più forte di prima si sta concretizzando.

Per festeggiare l’apertura del museo, il MAXXI ha organizzato 4 visite guidate in anteprima da domenica 30 maggio a mercoledì 2 giugno, previa prenotazione obbligatoria sul sito www.maxxilaquila.art.

Il MAXXI L’Aquila sarà ufficialmente aperto dal 3 giugno dal giovedì alla domenica (orari: giovedì 15.00 – 19.00, venerdì – domenica 12.00 – 20.00) con ingresso gratuito per gli abitanti di L’Aquila e dell’Abruzzo per tutto il 2021.

Le novità non sono finite qui, le giornate di anteprima saranno arricchite dalla mediazione culturale degli studenti dell’Accademia di Belle Arti e del corso di laurea in Beni Culturali dell’Università dell’Aquila.

Un progetto che permetterà anche alle giovani leve del mondo dell’arte di farsi conoscere e di valorizzare l’amore per i propri studi. Un’iniziativa da non sottovalutare in una Regione che vede ogni giorno i propri giovani fare fagotto e andare via alla ricerca di una vita migliore. un barlume di speranza inizia a fare capolino nel grigio di questi anni, per un territorio che vuole rinascere e crescere più forte di prima.

Chiara Del Signore

Palazzo Ardinghelli ( scheda)