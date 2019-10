E’ deceduto Roberto Fagnano, Capo Dipartimento della salute della Regione

Aveva 56 anni era originario di Campobasso ma viveva a Teramo. In segno di lutto rinviata la seduta del Consiglio regionale già riconvocata per il prossimo 5 Novembre

Sulmona,29 ottobre- E’ deceduto improvvisamente stamani a causa di un infarto Roberto Fagnano capo del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo. Fagnano, 56 anni originario di Campobasso. Era stato ricoverato presso l’Ospedale di Teramo nelle prime ore di oggi per un arresto cardiocircolatorio ma nonostante gli sforzi del personale sanitario per rianimarlo non è stato possibile salvarlo

Da quando è stato possibile apprendere il manager non aveva particolari problemi di salute Ieri sera aveva avuto una cena di lavoro all’Aquila e poi era ripartito per Teramo intorno alle 22 prima della chiusura del traforo del Gran Sasso per manutenzione.

Fagnano era stato nominato nei mesi scorsi a capo del Dipartimento Salute dal nuovo governo regionale di centrodestra, nonostante al vertice della Asl provinciale di Teramo fosse stato nominato dalla precedente maggioranza di centrosinistra guidata da Luciano D’Alfonso.

Nel ruolo apicale regionale è stato voluto dal presidente, Marco Marsilio, e dall’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì. In segno di lutto la riunione del Consiglio regionale prevista per questa mattina è stata già rinvoata al prossimo 5 Novembre su indicazione unanime della Conferenza dei Capigruppo.

La notizia ha suscitato enorme impressione non solo in Abruzzo ed il cordoglio è stato unanime da parte di tutte le forze politiche ( 12,45)

(foto: di primonumero.it)

LE REAZIONI

Il dolore del Presidente Marsilio: doti umane e professionali

Sulmona, 29 ottobre– . “A nome mio e dell’intera Giunta esprimo il cordoglio per l’improvvisa scomparsa del dottor Roberto Fagnano. In queste pochi mesi di lavoro comune ho avuto modo di apprezzarne, oltre alle qualità umane,la professionalità e l’esperienza, in un settore così delicato e complesso come quello della sanità. Ai familiari le più sentite condoglianze da tutto il personale di Regione Abruzzo”. Queste le parole del presidente, Marco Marsilio. Assessore Verì: Dirigente di alta professionalità.Ci mancherà Sulmona, 29 ottobre– L’assessore alla Sanità, Nicoletta Veri,esprime il suo prodondo cordoglio e di tutto il Settore alla famiglia di Roberto Fagnano, deceduto questa mattina a Teramo. “La morte del mio Capo dipartimento – scrive Verì – ed il pensiero per la sua famiglia in queste ore drammatiche mi riempie il cuore di profondo dolore e sconcerto. Ci mancherà un dirigente di altissima professionalità, con il quale avevo cominciato a costruire un percorso nuovo nel settore sanitario e del quale mi è piaciuto, fin dal primo momento, apprezzare una grande sensibilità verso problematiche complesse. Ciao Roberto”. La scomparsa di Fagnano: il cordoglio del gruppo M5S Sulmona, 29 ottobre- “Apprendiamo con grande dispiacere la notizia dell’improvvisa scomparsa del Capo Dipartimento Salute di Regione Abruzzo, Roberto Fagnano. In questo momento di profondo dolore, rivolgiamo il nostro pensiero e le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari”. Lo affermano i Consiglieri regionali in Regione Abruzzo del gruppo del MoVimento 5 Stelle

Paolucci (Pd), Fagnano uomo disponibile e competente

Sulmona, 29 ottobre– “Sono rimasto profondamente toccato dall’improvvisa e prematura scomparsa di Roberto Fagnano, ex manager della Asl di Teramo e che attualmente ricopriva il ruolo di Direttore del Dipartimento della Salute – afferma il capogruppo PD Silvio Paolucci – Ho avuto modo di conoscerlo nel 2014, di poterne avere la collaborazione con la Giunta Regionale nel corso della precedente legislatura e di continuare ad apprezzare le sue doti anche dopo la fine dell’esperienza di governo. Ci eravamo sentiti solo qualche ora fa per confrontarci sulla realtà dei territori, ci sentivamo ogni volta che c’era bisogno di una visione tecnica che fosse completa e competente. Con lui scompare una professionalità importante, che ha dato alla sanità non solo teramana la sua esperienza e la sua passione, senza mai perdere di vista i bisogni della comunità e senza mai tirarsi indietro di fronte al lavoro, anche quello più duro, che abbiamo portato avanti con scelte e provvedimenti sempre condivisi. Alla famiglia e a tutti i suoi cari le mie più sentite condoglianze”.

Quaresimale (Lega), uomo delle Istituzioni, di grande rigore e cortesia

Sulmona, 29 ottobre- “La scomparsa prematura di Roberto Fagnano rappresenta una grave perdita umana e professionale per la nostra regione. Esprimo il mio personale cordoglio ai familiari”. Così commenta il consigliere regionale e capogruppo Lega, Pietro Quaresimale, la notizia della morte del Direttore del Dipartimento della Salute di Regione Abruzzo. “Fagnano è stato un uomo di grande rigore e cortesia, fedelmente legato all’Istituzione che serviva, conscio di gestire un settore con le maggiori ricadute sociali”.