E’ anche a Sulmona esplode il fascino  per questo gioco

Sulmona, 17 maggio-Anche nella nostra città il Burraco è ormai divenuto un gioco che appassiona sempre piu’ e coinvolge tanta gente. Esiste un Club che in uno dei locali dell’Europa Park Hotel di Sulmona concesso in comodato d’uso. Il Presidente del Club Burraco di Sulmona è la signora Francesca De Luca ed il Club cittadino conta circa 130 iscritti, tutti appassionati e fieri di farne parte.

Il Club Sulmonese nasce nel 2011 grazie alla passione di alcuni cittadini per il gioco del Burraco il quale fa parte della famiglia della Pinnacola: la finalità del gioco consta nel chiudere rimanendo praticamente senza carte in mano. Si gioca con due mazzi di carte francesi aventi complessivamente quattro Jolly; i giocatori si affrontano in due coppie per un numero totale di quattro giocatori. È un gioco davvero entusiasmante il quale richiede anche una particolare concentrazione. In base a studi minuziosi medico scientifici si è evinto che il gioco del Burraco avrebbe anche la preziosa funzione di prevenire le malattie neuro degenerative.

“ Il nostro club- spiega Francesca De LucaPresidente dell’Associazione sulmonese- sta a testimoniare che anche nella nostra città e nel territorio il Burraco è divenuto un gioco di massa che diverte,appassiona ed esercita una forte carica socializzante per fasce di persone e di età. Poi nei nostri programmi sono inserite diverse iniziative che ci consente di muoverci sul territorio e attraverso una sana competizione di incontrare di incontrare e confrontarci con altra gente” (h. 10,00)

Andrea Pantaleo