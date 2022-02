E a Sulmona la scuola sostituisce la politica

L’iniziativa promossa dal Dirigente scolastico del Liceo “E.Fermi”, Massimo Di Paolo, di costituire un tavolo tecnico con i rappresentanti della scuola, delle istituizioni locali e provinciali, delle OO.SS., e di rappresentanti di diverse categorie del mondo del lavoro e della produzione è senza ombra di dubbio una bella cosa. Un modo nuovo di coinvolgere la società sulmonese( e del territorio) attorno alle politiche di programmazione del pianeta scuola a cominciare dalle vicende delle strutture edilizie,ma anche a quelle dei trasporti,a quelle sociali. Forse per la prima volta si tenta di avviare insieme una riflessione anche sulla condizione giovanile.

Sulmona, 19 febbraio– In una città dove la politica è ormai un fantasma, assente su tutto e le istituzioni spesso si muovono in ritardo e in maniera confusa, senza coordinamento e senza idee, fa notizia l’iniziativa assunta da Massimo Di Paolo,Dirigente dell’Istituto “Enrico Fermi” che ha avanzato la proposta per la costituzione di un tavolo tecnico che “ esprima competenze multifattoriali” delle scuole sulmonesi ,non solo da un punto di vista strutturale e logistico, ma soprattutto attivando un dibattito sulla condizione giovanile e sui nuovi bisogni formativi attraverso una visione evolutiva del tessuto socio-economico del territorio. “

Secondo Di Paolo è necessario riflettere e costruire insieme il percorso migliore da seguire perché la condizioni emergenziali che viviamo sulla condizione della scuola “ sono spesso caratterizzate da disinformazione e da un approccio non piu’ in linea con la giurisprudenza che regola l’organizzazione scolastica,né con i processi organizzativi e gestionali piu’ attuali”.

Di Paolo ha rivolto l’invito a partecipare a questo tavolo oltre al sindaco della città, anche agli Assessori alla Politiche giovanili, LL.PP,Cultura e Istruzione, politiche sociali, ai rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale, ai rappresentanti provinciali, delle OO.SS. della scuola Snals,Cgil,Cisl,Uil e poi anche ai rappresentanti di Confcommercio,Dmc (Sulmona),Confindustria, Dirigenti scolastici del territorio.

Insomma un’iniziativa apprezzabile come idea e come metodo che non trova precedenti in città( almeno non ci pare di ricordare) dove attorno alle vicende delle scuole da anni si alimentano troppe chiacchiere e polemiche sciocche. Per la politica locale, la si pensi come si vuole, ma è uno scossone importante. Speriamo