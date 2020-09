Due ori per Dumea e Scuderi ai campionati regionali di Pescara

Sulmona,8 settembre- Ancora una grande impresa per gli atleti dell’ASD Amatori Atletica Serafini. L’appuntamento era quello dei Campionati regionali a Pescara, diciamo il più importante evento della stagione, nonostante il lungo stop a causa del Covid-19. Proprio a Pescara gli atleti sulmonesi della Serafini hanno conquistato due medaglie d’oro e altrettanti prestigiosi titoli di campione regionale 2020.

Ad ottenere un risultato così significativo, che comunque resterà anche negli annali dell’ atletica abruzzese, sono stati l’ostacolista Filippo Dumea sulla distanza dei m 400 e la giavellottista Sara Scuderi. Veramente uno splendido successo per i due giovani ragazzi, per lo sport sulmonese e per l’Amatori Serafini che anche in questa circostanza ha dimostrato di saper tenere testa alle storiche società dell’atletismo regionale.

Filippo Dumea ha conquistato il massimo alloro abruzzese nella gara dei 400 ostacoli con il tempo di 1’13”24 rinverdendo le tradizioni di questa specialità che in passato ha consentito a diversi giovani di Sulmona di indossare la maglia azzurra della Nazionale in gare importanti come i Campionati del Mondo ( Michele Carrozza ) Campionati Europei ( Luigi Carrozza) e Coppa del Mediterraneo ( Luca Malvestuto Grilli).

Sara Scuderi invece ha sbaragliato il campo delle avversarie lanciando il giavellotto a m 35.66 , misura che rappresenta la sua migliore prestazione e il PB nella graduatoria abruzzese. La neocampionessa Scuderi e il primatista regionale del decathlon Daniele Silvestri sono attesti ai prossimi Campionati Italiani in programma a Rieti da venerdì 11 a domenica 13.