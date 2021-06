Due Italie, due personaggi

( di Mario Setta*)

6 giugno 1861 – 6 giugno 2021

Sulmona,6 giugno – Il 6 giugno 1861, all’età di 51 anni, moriva Camillo Benso conte di Cavour. Poco prima di morire aveva ricevuto dal parroco, padre Giacomo da Poirino, un francescano suo vecchio amico, l’estrema unzione, che il sacerdote non avrebbe dovuto amministrargli perché scomunicato. Chiamandolo per confessarsi, Cavour aveva detto: “Voglio che si sappia, voglio che il buon popolo di Torino sappia ch’io muoio da buon cristiano”. Ma non sconfessò né fece ritrattazioni sulla netta separazione tra Chiesa e Stato.

Per il povero prete, l’aver concesso il sacramento all’amico Cavour, considerato da Pio IX acerrimo nemico, fu una grandissima disgrazia. Chiamato subito dal papa e dal segretario di Stato per riferire sugli ultimi istanti di Cavour e per sapere se avesse ritrattato, gli fu imposto di scriverne una dettagliata relazione. Dopo averla letta, Pio IX prese i fogli e glieli riconsegnò dicendo che erano buoni solo “per avviloppare i salami” (Lorenzo Greco, “Il confessore di Cavour”).

Il 27 marzo 1861, dieci giorni dopo la proclamazione dell’Unità, nel discorso programmatico Cavour afferma: “Noi riteniamo che l’indipendenza del Pontefice, la sua dignità e l’indipendenza della Chiesa possano tutelarsi mercé la proclamazione del principio di libertà applicato lealmente, largamente, ai rapporti della società civile colla religiosa. Quando questa libertà della Chiesa sia stabilita, l’indipendenza del papato sarà su terreno ben più solido che non lo sia al presente. Né solo la sua indipendenza verrà meglio assicurata ma la sua autorità diverrà più efficace, poiché non sarà più vincolata dai molteplici Concordati, da tutti quei patti che erano e sono una necessità finché il Pontefice riunisce nelle sue mani, oltre alla potestà spirituale, l’autorità temporale.”

In questi giorni, un’altra personalità politica italiana, Matteo Salvini, leader della Lega, è giunto in Portogallo per partecipare al meeting del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento Europeo. Non ha tralasciato, anzi ha in precedenza programmato di recarsi al Santuario della Madonna di Fatima. Nessun problema se un personaggio decide di visitare un santuario. Ma il fatto che Salvini abbia presentato il suo viaggio come espressione del suo modo di essere e di far politica è un gesto di mancanza di rispetto e di fanatismo religioso, col quale si caratterizza. L’uso del “rosario” che pone sulla bocca come volesse ingioiarlo è segno di bassezza, indegnità a tutti i livelli, da quello religioso a quello intellettuale, sociale, politico. L’assumere statue della Madonna, come un sagrestano, ha senso di modestia e umiltà, ma Salvini ne fa una esposizione da pubblica manifestazione. Una processione, dove lui è il celebrante. Una pantomima che sfregia la religiosità.

Per lui, papa Francesco, dovrebbe lanciare la scomunica, in modo da depurare la scena pubblica e televisiva.

Nasce, tuttavia, una semplice domanda: come mai la gente, per di più del nord Italia, abbia permesso che diventasse rappresentante e interprete dei loro problemi? Una aberrazione. Dopo Cavour, a 160 anni di distanza temporale, l’Italia sembra regredita e tradita nei suoi valori fondamentali, come l’unità, la libertà, la verità. Si può dire che il berlusconismo sia nato per restare in eterno, perché la politica è considerata figlia illegittima d’un Padre eterno misconosciuto.

Matteo Salvini, uomo pericoloso, moralmente indegno, non agisce spinto da una coscienza pura, libera, ma dalla volontà di conquistare e usare il potere per un programma politico anti-democratico, di destra, come è stata la destra di sempre: da Hitler a Mussolini, a Stalin e tanti altri personaggi che con furbizia e cattiveria hanno ridotto il popolo a servo.

*Mario Setta – storico

(ph: Cavur da fondazionecavur.it;Salvini corriere.it)