Due ispettori Inps aggrediti durante un controllo nel chietino

Sulmona, 17 novembre– Ieri mattina, nel corso di un normale controllo ispettivo ad un ristoratore di San Vito Chietino, una coppia di ispettori Inps è stata aggredita dal titolare.L’inqualificabile aggressione è avvenuta senza preavviso e uno degli ispettori è stato ripetutamente colpito, tanto da dover essere accompagnato in ospedale per accertamenti, gli ispettori sono stati aggrediti anche verbalmente.Fortunatamente in serata l’ispettore è stato dimesso con una breve prognosi.” Alla coppia di ispettori- spiega in una nota Valeria Vittimberga Direttore regionale Inps Abruzzo-la solidarietà e la vicinanza della direzione generale e regionale Inps e di tutta la sede Inps di Chieti.l’Istituto condanna fermamente l’episodio ed assicura che il responsabile sarà perseguito”.