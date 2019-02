Due interventi del Soccorso alpino e speleologico ad alta quota

Sulmona, 16 febbraio- L’eliambulanza del 118 con a bordo il tecnico d’equipaggio del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, è stata impegnata in due interventi in alta quota. Sul Monte Greco, la cima più alta dei Monti Marsicani nel territorio dei comuni di Barrea e Roccaraso, è stato recuperato uno snowkiter di Roma. Una brutta caduta lo ha infatti costretto ad allertare i soccorsi. L’incidente, non grave, è avvenuto a 2128 m s.l.m. sul versante Nord-Ovest della montagna.L’uomo, dopo un rapido recupero con triangolo di evacuazione e verricello, è stato elitrasportato all’ospedale di Castel di Sangro.Al rientro nella base di elisoccorso dell’Aquila, l’elicottero è stato poi dirottato sulle piste da sci di Campo Imperatore, sul versante aquilano del Gran Sasso. Uno snowborder di Giulianova si è scontrato con un altro sciatore e non è stato più in grado di proseguire la discesa. L’elicottero, atterrato nella piazzola predisposta accanto all’arrivo della funivia, ha recuperato l’infortunato e lo ha trasportato all’ospedale dell’Aquila.(h. 15,00)