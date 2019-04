Maxi operazione in Abruzzo con 17 arresti e 400 chili di droga sequestrata

Sulmona, 16 aprile– Sono oltre 200 i poliziotti impegnati dalle questure di Pescara, Teramo e del centro Italia insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e alle unità cinofile nell’operazione antidroga “Rubino”, portata a termine questa mattina dalla Direzione Distrettuale Antimafia di L’Aquila. Le indagini della Squadra Mobile hanno portato all’esecuzione di 44 provvedimenti di cui 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 27 perquisizioni a carico di altrettanti indagati nelle province di Chieti, Pescara, Teramo, L’Aquila, Varese, Milano e Roma. L’indagine durata due anni ha consentito di smantellare un’organizzazione criminale capeggiata da albanesi impegnati al traffico di grosse partite di stupefacenti e attiva sull’intera fascia costiera abruzzese con base logistica nella provincia teatina. Il sodalizio si avvaleva di ulteriori gruppi, nuclei e cellule dislocate soprattutto nelle province di Chieti, Pescara e Teramo: una vera e propria rete di distribuzione dello stupefacente sostenuta da un’articolata collaborazione di aderenti con il compito di smistare rilevanti quantità di droga e ricavarne grosse somme di denaroNel corso delle indagini sono state arrestate 25 persone in flagranza di reato per detenzione a fine di spaccio e indagate altre 57. Anche fuori regione sono stati sequestrati 300 chili di marijuana ‘orange’, 90 di hashish, 1 di cocaina, droga che al dettaglio avrebbe fruttato circa 5/6 milioni di euro, nonché 20mila euro in contanti provento dell’attività di spaccio, armi e munizionamento. Spregiudicati i sodali, non risparmiavano l’uso della violenza in nome degli affari: è il caso di un albanese che si è procurato clandestinamente una pistola e un fucile a canne mozze per risolvere una controversia, bloccato in tempo dagli agenti della Squadra Mobile di Chieti. Così come, per recuperare soldi utili a saldare le partite di stupefacente, mettevano a segno furti e rapine: sventato in un’occasione un colpo in una farmacia del teramano con una pistola ad aria compressa modificata e un passamontagna (h. 13,00)