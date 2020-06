Droga: massiccia operazione di Polizia in corso a L’Aquila. Numerosi arresti

Sulmona, 18 giugno- Dalle prime ore di stamane, è in corso un’operazione di polizia giudiziaria da parte della Squadra Mobile di L’Aquila sta eseguendo 16 misure cautelari (9 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora) nei confronti di cittadini italiani e stranieri indagati per traffico di sostanze stupefacenti, in particolare eroina.La Polizia di Stato di L’Aquila, al termine di una complessa e articolata attività investigativa, ha eseguito diverse misure cautelari nei confronti di italiani, gambiani e senegalesi, ritenuti responsabili di numerosi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti tra L’Aquila, Pescara e Roma. A seguito del tragico decesso di un cittadino aquilano, avvenuto per presunta overdose da eroina, sono state avviate le attività investigative che hanno consentito di individuare la presenza di un folto gruppo di persone, italiani ed extracomunitari, dediti all’illecita attività di procacciamento e successiva cessione di eroina nel territorio aquilano.. Le indagini svolte hanno permesso di attribuire chiare e precise responsabilità per ciascun indagato, anche grazie agli esiti delle attività tecniche di intercettazione telefonica e ai riscontri ottenuti nel corso dei numerosi servizi di polizia giudiziaria che sono spesso sfociati in sequestri di sostanza stupefacente con denunce e arresti in flagranza di reato. E’ stato dimostrato come gli indagati abbiano immesso, nel ”mercato aquilano”, ingenti quantitativi di eroina, fatto avvalorato anche dalle dichiarazioni rese dai numerosi acquirenti le quali, oltre a confermare quanto riscontrato nel corso delle attività investigative, hanno consentito di stabilire la presenza di una regolare e continua attività di spaccio di droga. Gli stessi, infatti, erano soliti rifornirsi di eroina nella Capitale, dove si recavano con cadenza quasi giornaliera, utilizzando sia autovetture che i mezzi di trasporto pubblici, e, previ contatti telefonici con i rifornitori extracomunitari, si incontravano in zona Torre Angela in cui acquistavano lo stupefacente al costo di circa 50 euro al grammo ( segue)