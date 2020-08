droga: arrestato a L’Aquila giovane albanese

Stamane è stato convalidato l’arresto, eseguito il 20 agosto dagli agenti della Squadra mobile, di P. A. 29enne di origine albanese pescato in flagranza di detenzione illecita, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente. All’uomo è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera presso la Questura, in aggiunta alla misura, già in atto, dell’obbligo di dimora.

Alle ore 19 di giovedì, i poliziotti hanno notato una vettura parcheggiata sotto i piloni dell’autostrada in via San Giuliano da cui usciva un uomo che risulta essere già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora all’Aquila e ha precedenti in materia di stupefacenti. Durante il controllo, l’albanese ha cercato di disfarsi di un involucro nero coperto di nastro isolante e di un pacchetto di sigarette con 3 involucri di cellophane con all’interno sostanza stupefacente del tipo cocaina, recuperati dai poliziotti. Sotto una pietra è stato recuperato un bilancino di precisione digitale e un astuccio di lucidalabbra che con 4 dosi di cocaina (5 grammi), tutto sequestrato incluse le 370 euro possedute dal 29enne. In casa sono stati rinvenuti altri 3 mila 500 euro, probabile provento dell’illecito traffico per gli inquirenti anche perché P. A. non svolge alcuna attività lavorativa. Tratto in arresto, su disposizione del Sostituto procuratore della Repubblica, Fabio Picuti, il 29enne è ai domiciliari.

M. T.