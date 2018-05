Dove le strade chiuse ci dividono, la rabbia ci deve rendere uniti!

– La solidarietà del Comitato Frentana Aperta –

Campo di Giove, 8 maggio– Non potevamo mancare oggi al richiamo dei nostri vicini a Pacentro, dove un primo sit-in unitario delle popolazioni colpite dall’incuria e l’incapacità di amministrare politicamente e tecnicamente speriamo possa aver dato il via ad un movimento dei territori uniti in una unica lotta!

Da mesi denunciamo il rischio di un’emarginazione totale che di fatto si è manifestata a noi improvvisamente il 24 aprile scorso con l’ultima fatidica ordinanza della Provincia. Non c’è più accesso alla Majella dal versante occidentale, con l’Alta Via del Parco completamente chiusa dal Valico della Forchetta (SP12 Frentana) a Passo San Leonardo (SP54 di Fonte Romana).

Vorremmo chiedere all’Ente Parco se si sia minimamente accorto di quanto sta succedendo! Se il silenzio da parte dell’Ente sia anch’esso un chiaro messaggio di indifferenza! O se pensa che le uniche vie di promozione turistica e conoscenza del territorio debbano passare esclusivamente dal versante orientale di Caramanico e meridionale di Fara San Martino-Palena dove evidentemente concentra anche gran parte delle proprie risorse. Dimenticati da tutti, Regione, Provincia e Parco!

Dopo le promesse ancora promesse! La realtà è che la strada Frentana è ancora chiusa, la via di Fonte Romana lo sarà per anni e l’unica strada d’accesso a Campo di Giove è come il districarsi di un Presidente incapace: una strada senza uscita (h. 16,30)