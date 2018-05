Dov’è la sinistra nel Centro Abruzzo ? E’ ora di svegliarsi

Lo scossone arriva da Enio Mastrangioli ex sindaco di Raiano ora aderente a Leu che apre una riflessione destinata ad alimentare un dibattito da tempo soffocato. Colpa dei partiti,colpa dei gruppi dirigenti, colpa dell’indifferenza generale? Eppure questo territorio da sempre protagonista attivo ora sembra rassegnato e non vive un momento Ma la speranza di inaugurare una stagione nuova è forte e chissà che questa non possa rappresentare una vera e propria scintilla

Raiano, 9 maggio E’ un silenzio quasi assordante quello che si sente dalle parti della sinistra peligna, al punto che viene da domandarsi: ma esiste ancora una sinistra in questo territorio?

Una domanda certamente retorica e provocatoria, ma naturale da porsi rispetto ad una situazione che vede il non emergere di una voce, una riflessione, un ragionamento critico e autocritico sul tracollo elettorale del 4 marzo subito a livello nazionale, regionale, provinciale e locale: come se non fosse accaduto nulla.

Forse l’abitudine, oserei dire l’acquiescenza e la sudditanza ad una visione della politica e della forma Partito basata esclusivamente sulla fiducia nel “Leader” di turno, ha cancellato, snaturato, svilito, quel ruolo fondamentale e autonomo delle realtà locali, delle reti democratiche, associative e organizzative locali, in passato serbatoi di partecipazione e di intelligenze. Oggi ridotte a scatole vuote.

Un’abitudine che, ormai, assegna e demanda acriticamente ai vertici nazionali il compito di avviare e decidere un cambiamento di uomini e di programmi, quando invece, a mio parere, nessun cambiamento vero, reale, sarà possibile senza un movimento che parta dal basso, da coloro che vivono le contraddizioni del presente e ascoltano il malcontento e il malessere delle persone in carne ed ossa: in particolare di quelle più deboli, dei giovani senza una prospettiva.

Cominciando innanzitutto a dire ai nostri vertici, in particolare a quello del PD, che dal risultato del 4 marzo ci si può risollevare solo con un grande sforzo di umiltà collettiva, di impegno sincero e disinteressato a ricostruire le Ragioni Della Sinistra in una fase di cambiamenti epocali e radicali: in sostanza ripartire da zero, TUTTI. Anteponendo gli interessi della moltitudine a quelli personali e di carriera.

Obiettivo molto più importante delle singole formazioni politiche, piccole e grandi che esse siano, oggi più preoccupate di salvaguardare i ruoli e gli spazi dei propri dirigenti che quello di ricostruire un linguaggio di speranza a quella moltitudine di persone, storicamente della sinistra, che oggi hanno dirottato la propria fiducia e consenso verso altri. Si può ricominciare se, innanzitutto, la proposta e l’azione politica siano facilmente comprensibili, svolgendo un ruolo da protagonisti veri.

Certamente non quello di stare alla finestra come sta accadendo a livello nazionale per la formazione del nuovo Governo. Una posizione assurda che dà preminenza ad un cosidetto “Governo di tregua o del Presidente” – formula ormai invisa alla stragrande maggioranza dei cittadini che votano – invece che ad un Governo politico, espressione e di fiducia del Parlamento che abbiamo eletto a tal fine.

Si ricomincia se rimettiamo al centro comportamenti etici, responsabili e disinteressati nell’agire politico, in particolare quando si ricoprono cariche politiche ed elettive a tutti i livelli.

Certamente non è, a mio parere, un comportamento etico e responsabile quello di D’Alfonso che, poggiando su opinabili interpretazioni normative, si ostina a mantenere il doppio ruolo di Presidente della Regione e Senatore della Repubblica: ruoli resi incompatibili dalla nostra Costituzione. ( ndr ma Mastrangioli ignora ancora la decisione di ieri del Consiglio regionale che per ora ha reso compatibile posizione del Governatore)

C’è un gruppo dirigente a sinistra, sempre in piedi in tutte le stagioni e dopo le sconfitte subite, che continua ad essere sordo e indifferente rispetto ai sentimenti della gente, anche della propria, nell’illusione che comportandosi così si recuperano consensi, quando invece si producono maggiori danni, a detrimento anche delle buone cose fatte da singoli componenti della Giunta Regionale e di molti altri che operano a livello territoriale.Si può ricominciare, innanzitutto dal basso, se per ogni territorio la sinistra sarà capace di avanzare proposte credibili e concrete per rilanciarne l’economia e lo sviluppo. Questo vale maggiormente per la Valle Peligna, oggi più sola e abbandonata che mai, priva di una strategia e di una visione strategica e unitaria di sviluppo a causa di individualismi e campanilismi anacronistici, di gruppi dirigenti più preoccupati delle proprie prospettive personali che degli interessi collettivi. (h. 15,30)

Enio Mastrangioli (ex Sindaco di Raiano – Aderente LeU)